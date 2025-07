Thương vụ 'bom tấn' khiến CĐV Arsenal phấn khích

Mikel Arteta tìm cách củng cố đội hình sau 3 mùa liên tiếp chỉ về nhì tại Premier League. Arsenal dự kiến công bố bản hợp đồng Martin Zubimendi và Christian Norgaard trong những ngày tới. Gần nhất, Arsenal hoàn tất thương vụ Kepa Arrizabalaga trị giá 5 triệu bảng. Tuy nhiên, Arsenal chưa dừng lại ở đây.

Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres được cho là hai mục tiêu hàng đầu cho vị trí số 9. Đồng thời, cầu thủ của Real Madrid, Rodrygo, cũng được liên kết với đội bóng thành London. Theo The Athletic, Arsenal cũng quyết tâm có Eberechi Eze.

Arsenal chưa liên hệ Crystal Palace để thảo luận về một thỏa thuận, nhưng họ "nghiêm túc cân nhắc" khả năng chiêu mộ Eze. Hợp đồng của Eze có điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu bảng cộng với các khoản phụ phí. Arsenal có ý định thương thảo một mức phí thấp hơn.

Đáng chú ý, thương vụ Eze được coi là riêng biệt so với việc Arsenal đang tìm kiếm một tiền vệ cánh và một tiền đạo. Thậm chí, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận cầu thủ này sẵn sàng gia nhập Arsenal nếu CLB đạt thỏa thuận hợp đồng với Palace.

Động thái trên khiến các CĐV Arsenal trở nên phấn khích. "Chúng ta đã trở lại", "Đây sẽ là bản hợp đồng tuyệt vời cho Arsenal, "CLB của tôi cuối cùng cũng hành động như một đội bóng lớn", "Gyokeres, Rodrygo và Eze, thật tuyệt vời"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Arsenal sẽ bắt đầu chiến dịch Premier League 2025/26 với chuyến làm khách tại Old Trafford vào ngày 17/8 đối đầu Manchester United.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.