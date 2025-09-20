Real Madrid 2-0 Espanyol: Mbappe, Militao lập siêu phẩm

Đêm 20/9, Real dẫn trước Espanyol ở vòng 5 La Liga bằng 2 cú sút xa hiểm hóc.

Mbappe ghi bàn thứ 5 sau 5 trận tại La Liga mùa này.

Trên sân nhà, Real Madrid nhập cuộc chậm rãi, thậm chí không tạo ra cơ hội nào đáng kể trong suốt 20 phút đầu của hiệp một. Trong thế trận bế tắc, khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân đã giúp chủ nhà tạo khác biệt.

Phút 23, Eder Militao đi bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi tung cú sút từ khoảng cách 25 m, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

Sau khi lập siêu phẩm, Militao tiếp tục gây ấn tượng ở mặt trận phòng ngự với tình huống cắt bóng chuẩn xác khi Thibaut Courtois đã bị loại bỏ ở phút 34.

Trước khi hiệp một khép lại, Real có cơ hội tốt để nhân đôi cách biệt. Vinicius đã làm những gì khó nhất bên cánh trái rồi chuyền ngang vừa tầm cho Kylian Mbappe. Trước khung thành rộng mở, tiền đạo sinh năm 1998 lại dứt điểm ra ngoài.

Espanyol gây nhiều khó khăn cho chủ nhà.

Khi hiệp hai mới diễn ra được 2 phút, Mbappe đã giúp chủ nhà nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa hiểm hóc, khiến thủ môn đội khách đứng chôn chân. Công đầu thuộc về Vinicius với pha đi bóng hay, hút sự chú ý của 4 cầu thủ phòng ngự bên phía Espanyol.

Real Madrid chưa thua trong 5 trận mở màn của một mùa giải kể từ mùa giải 2020/21. Ở chiều ngược lại, Espanyol đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở 3 trong 5 trận La Liga gần nhất. Trước vòng đấu này, chỉ có Barcelona (13) ghi được nhiều bàn thắng tại La Liga mùa này hơn Espanyol (8 bàn).

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.