Real hết cửa chiêu mộ sao Arsenal

  • Thứ hai, 11/8/2025 06:04 (GMT+7)
Trung vệ William Saliba đồng ý gia hạn hợp đồng với Arsenal, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình gắn bó với đội bóng Bắc London.

Theo Four Four Two, cầu thủ người Pháp hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với Arsenal đến tháng 6/2030 với mức lương tăng đáng kể từ 190.000 bảng/tuần lên khoảng 250.000 bảng/tuần, đưa anh vào nhóm những cầu thủ được trả lương cao nhất đội.

Hợp đồng trước đó của Saliba vốn có thời hạn đến năm 2027, nhưng Arsenal nhanh chóng hành động để giữ chân trụ cột hàng thủ trước sự quan tâm từ các đội bóng lớn như Paris Saint-Germain, Bayern Munich và Real Madrid.

Kể từ khi trở thành trụ cột của Arsenal dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, Saliba được đánh giá như một trong những trung vệ hay nhất thế giới hiện tại. Việc giữ chân Saliba là một thành công lớn của Arteta và Giám đốc Thể thao Andrea Berta, đặc biệt trong bối cảnh Arsenal vừa chiêu mộ hàng loạt tân binh như Viktor Gyökeres và Martin Zubimendi với tổng chi phí hơn 250 triệu bảng.

Saliba từ lâu nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Trung vệ người Pháp được xem là một phần trong kế hoạch tái thiết dài hạn của đội bóng chủ sân Bernabeu. Real Madrid thậm chí lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ người Pháp và sẵn sàng chi số tiền hơn 85 triệu bảng (tương đương hơn 100 triệu euro) cho ngôi sao của Arsenal.

Tuy nhiên, bản hợp đồng mới của Saliba là thông điệp mạnh mẽ Arsenal gửi đến các đối thủ, rằng đội bóng nước Anh sẽ không để mất những ngôi sao chủ chốt.

