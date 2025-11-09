Rayo 0-0 Real Madrid: Đội khách bế tắc

Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

Ngày sinh: 20/12/1998

20/12/1998 Nơi sinh: Bondy, Pháp

Bondy, Pháp Vị trí: Tiền đạo

Tiền đạo Chiều cao: 1.78 m