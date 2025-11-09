Rayo 0-0 Real Madrid: Đội khách bế tắc

|
Mbappe thi đấu khá mờ nhạt.
Tỷ số: Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid
Diễn biến chính:
- Ngay phút thứ 2, Guler thử tài thủ môn Rayo với cú sút hiểm hóc.
- Phút thứ 10, Real đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Mbappe bị phong tỏa khá chặt.
- Phút 20, Rayo lên bóng hay bên cánh phải và tung cú sút buộc Courtois phải trổ tài cản phá. Trong khi đó, hàng công Real tỏ ra rời rạc, thiếu kết dính.
- Phút 22, Vinicius có cơ hội dứt điểm cận thành từ cú tạt bên cánh trái của Mbappe, nhưng thủ môn Batalla phản xạ xuất sắc để đẩy bóng, chịu quả phạt góc.
- Phút 23, từ quả tạt vòng cung của Carreras, Asensio bay người đánh đầu rất đẹp mắt nhưng bóng đi chệch cột đáng tiếc.
- Phút 35, Vinicius thử vận may khi dứt điểm từ xa, nhưng đưa bóng đi vọt xà.
- Phút 40, Real Madrid đang gặp quá nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của Rayo trên sân Vallecas. Khá bất ngờ khi tỷ lệ kiểm soát bóng của "Los Blancos" chỉ đạt 51%.
- Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0. Rayo gây bất ngờ khi phòng ngự chặt và tổ chức nhiều pha phản công nguy hiểm.
- Phút 47, Guler ngã trong vùng cấm Rayo nhưng trọng tài nói không với penalty.
- Phút 50, Rayo phối hợp cực hay, tạo nên một pha thoát xuống đáy biên nguy hiểm. Tiếc là cú đá ở phạm vi hẹp đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
- Phút 52, Guler dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch cột dọc nguy hiểm.
- Phút 60, Mbappe tung cú sút sở trường bên cánh trái, nhưng bóng lại không thể xoáy vào góc xa, đi hết đường biên ngang.
- Phút 69, Valverde sút chéo góc cực căng nhưng thủ môn Batalla chơi tập trung và đổ người cản phá thành công.
- Phút 80, hầu hết các pha lên bóng của Real đều tỏ ra thiếu hiệu quả.
Cục diện bảng xếp hạng: Real Madrid dẫn đầu với 30 điểm, hơn đội bám đuổi 4 điểm, trong khi đó Rayo đứng thứ 12 với 14 điểm.
Thống kê đáng chú ý:
- Trong 46 lần đối đầu trước đây trên mọi đấu trường, Rayo chỉ giành được 7 chiến thắng trước Real Madrid.
- Tuy nhiên, 3 trong 4 trận đấu gần nhất tại La Liga giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa.
Thông tin lực lượng:
- Rayo vắng Luiz Felipe (gân kheo) và Abdul Mumin (đầu gối) vì chấn thương, trong khi Diego Mendez cũng gặp vấn đề về thể lực.
- Danh sách chấn thương của Real Madrid khá dài. Aurelien Tchouameni (gân kheo) sẽ vắng mặt đến cuối tháng. Dani Carvajal (đầu gối) và Antonio Rudiger (cơ) chắc chắn ngồi ngoài. Franco Mastantuono (bẹn) cũng không thể ra sân.
Đội hình ra sân:
