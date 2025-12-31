Loại rau đạt 100/100 điểm về độ bổ dưỡng nhưng nhiều giun sán

|
Loại rau duy nhất đạt 100/100 điểm bổ dưỡng nhưng có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cao?
Theo bảng xếp hạng Powerhouse Fruits and Vegetables do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xây dựng, cải xoong đạt điểm tuyệt đối 100. Những cái tên quen thuộc như rau bina, lá củ dền, cải cầu vồng hay kale đều xếp sau, với điểm số chỉ ở mức 80 trở xuống. Tuy nhiên, cải xoong là rau thủy sinh nên dễ nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng (như sán lá gan), cần thiết phải nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn.
|
Loại ký sinh trùng phổ biến trên rau bắp cải:
Bắp cải là một loại rau chứa giun sán khác mà mọi người nên cẩn trọng khi ăn. Đây là thực phẩm chứa sán dây và trứng sán dây mà mắt thường không thể nhìn thấy được, có thể gây hại cho não, theo Healthline. Loại sán dây này không thể bị tiêu diệt hết hoàn toàn khi chỉ rửa bằng nước sạch, thậm chí rửa kỹ hoặc bằng nước nóng. Bạn vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu ăn sống.
|
Nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nào khi ăn rau muống sống hoặc chưa chín kỹ:
Một loại ký sinh trùng sán lá ruột lớn có tên Fasciolopsis buski phổ biến trên rau muống. Chúng có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau sống hoặc nấu chưa chín kỹ. Không chỉ bám ở ngoài cọng rau, các loại sán này còn có trong thân rau hoặc sâu trong các kẽ lá, nếu không vệ sinh kỹ, chúng ta khó loại sạch được các loại ký sinh trùng này khi rửa với nước.
|
Ăn rau tự trồng tại nhà sẽ tránh nguy cơ nhiễm giun:
PGS.TS Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo kể cả rau tự trồng tại nhà vẫn có thể nhiễm các loại ký sinh trùng như giun kim, giun móc, trứng giun đũa chó, sán lá gan, ký sinh trùng amip gây bệnh lỵ. Thậm chí, rau sống ở một số nơi còn có phẩy khuẩn tả và có thể dẫn đến tiêu chảy.
|
Loại rau nào dưới đây tuyệt đối không được ăn sống?
Theo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng TP.HCM, ngó sen là thực phẩm lành mạnh, nhưng phải ăn chín, tuyệt đối không được ăn sống. Loại rau này phát triển trong bùn dưới đáy nước các hồ ao, đầm, nên dễ bị nhiễm nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Đây còn là nơi trú ẩn của ấu trùng sán lá ruột - loại sán lá ký sinh trong ruột người và một số gia súc, nhất là lợn.
|
Một loại ký sinh trùng phổ biến trên rau xà lách:
Rau xà lách tươi có thể bị ô nhiễm do ký sinh trùng lây lan từ động vật như ốc sên hoặc từ nước tưới bị ô nhiễm. Một số loại ký sinh trùng được tìm thấy trong rau xà lách bao gồm Cryptosporidium và Cyclospora, có thể gây co thắt dạ dày, tiêu chảy và sốt khi ăn phải.
|
Ngâm rau củ quả trong nước muối, thuốc tím sẽ làm sạch giun sán.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội) khẳng định ngâm rau sống trong dung dịch thuốc tím hoặc nước muối loãng đều không đảm bảo vệ sinh. Bởi môi trường nước muối loãng, thuốc tím không có tác dụng với trứng giun và một số vi khuẩn gây bệnh, lượng hoá chất bảo vệ thực vật bám trên rau giảm đi không đáng kể nếu không rửa lại nhiều lần.
|
Cách rửa rau an toàn, loại bỏ trứng giun, vi khuẩn:
Theo CDC Mỹ, bước đầu tiên để rửa rau đúng cách là rửa tay và các bề mặt mà rau dễ tiếp xúc. Loại bỏ những lá bị dập hoặc rách, sau đó rửa kỹ rau dưới vòi nước chảy, không cần sử dụng các sản phẩm làm sạch rau củ chuyên dụng. Lưu ý loại bỏ đất cát trên rau bằng nước mát, không nên dùng nước nóng vì có thể kéo vi sinh vật ngấm sâu hơn. Sau đó lau khô rau bằng khăn bếp hoặc khăn giấy sạch để loại bỏ vi khuẩn còn bám.
