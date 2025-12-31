Loại rau đạt 100/100 điểm về độ bổ dưỡng nhưng nhiều giun sán

Loại ký sinh trùng phổ biến trên rau bắp cải: Sán lá gan

Sán dây

Giun kim Bắp cải là một loại rau chứa giun sán khác mà mọi người nên cẩn trọng khi ăn. Đây là thực phẩm chứa sán dây và trứng sán dây mà mắt thường không thể nhìn thấy được, có thể gây hại cho não, theo Healthline. Loại sán dây này không thể bị tiêu diệt hết hoàn toàn khi chỉ rửa bằng nước sạch, thậm chí rửa kỹ hoặc bằng nước nóng. Bạn vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu ăn sống.