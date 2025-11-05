Rashford khiến châu Âu 'dậy sóng'

Màn tỏa sáng của Marcus Rashford tại Barcelona giúp anh thu hút sự chú ý của các đội bóng lớn tại châu Âu.

Rashford được săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo United in Focus, trong trường hợp Barcelona không mua đứt Rashford vào cuối mùa giải này, sẽ có hàng loạt “ông lớn” châu Âu nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Anh. Sáu đội bóng được cho là đang quan tâm gồm PSG, Inter Milan, Juventus, Chelsea, Arsenal và Bayern Munich.

Các đội bóng lớn đều đánh giá cao tài năng, kinh nghiệm và tư duy chơi bóng hiện đại của Rashford. Tốc độ cùng khả năng chớp thời cơ vẫn là điểm mạnh nổi bật của cựu sao MU.

Nhưng theo Sport, Barcelona lên kế hoạch giữ chân Rashford, với mức phí mua đứt vào khoảng 35 triệu euro. CLB sẵn sàng đề nghị Rashford bản hợp đồng đến năm 2030, kèm điều khoản gia hạn 1-2 năm, nhưng với mức lương cơ bản thấp hơn so với hiện tại.

Nếu thỏa thuận được ký kết, Rashford có thể gắn bó với Barcelona đến năm 34, thậm chí 35 tuổi. Bản thân Rashford cũng tỏ ra hào hứng trước viễn cảnh được chơi bóng lâu dài tại sân Camp Nou. Anh thậm chí sẵn sàng giảm 50% lương, tương đương khoảng 6,5 triệu euro/mùa, để hoàn thành ước nguyện của mình.

Kể từ khi gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn vào mùa hè 2025, Rashford ghi 5 bàn thắng và có 7 kiến tạo dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick.

Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.