Rashford được cứu vớt

Aston Villa chính thức ký hợp đồng với Rashford, trả 75% của mức lương 325.000 bảng/tuần cho tuyển thủ Anh, tương đương 245.000 bảng/tuần. 25% còn lại MU do thanh toán. Thương vụ kèm điều khoản mua đứt với giá 40 triệu bảng vào cuối mùa.

Theo truyền thông Anh, Rashford chọn Villa bởi thực tế anh không nhận được nhiều sự quan tâm như mong đợi từ các CLB lớn ở châu Âu. Trong khi đó, Villa muốn chiêu mộ Rashford từ tháng 11 năm ngoái.

Villa càng dễ thành công ở thương vụ này hơn khi mang đến cho Rashford 2 yếu tố mà cầu thủ này mong muốn, đó là giữ nguyên mức lương và cơ hội chơi bóng tại Champions League.

Ban đầu, Rashford được nhiều đội bóng lớn như Barcelona, Dortmund, Monaco và AC Milan dành sự quan tâm, nhưng mức lương cao ngất ngưởng của cầu thủ khiến thương vụ trở nên phức tạp. Cuối cùng, Villa trở thành đội bóng khả dĩ nhất giúp Rashford cứu vãn sự nghiệp.

Rashford không thi đấu cho MU kể từ ngày 12/12. Cầu thủ chạy cánh đa năng này được thông báo rằng sẽ không bao giờ được ra sân cho "Quỷ đỏ" thêm lần nào nữa khi HLV Ruben Amorim còn tại vị.

Việc chuyển đến Villa sẽ là cơ hội để Rashford tìm lại phong độ và khẳng định giá trị. Dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery, Rashford kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội thi đấu và ghi điểm trong mắt Thomas Tuchel. Mục tiêu của anh là có thể trở lại đội tuyển Anh trước những trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Albania và Latvia vào tháng 3.

