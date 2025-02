Vừa rời MU, Rashford có cơ hội trở lại tuyển Anh

The Sun tiết lộ HLV người Đức có cuộc gặp mặt với Rashford để bàn về vai trò của tiền đạo 27 tuổi này ở tuyển Anh. Tuchel chia sẻ với cựu sao MU rằng cánh cửa ở đội tuyển quốc gia vẫn rộng mở, miễn là anh thể hiện phong độ ổn định tại Aston Villa.

Nguồn tin nói trên cũng cho biết Tuchel đánh giá Rashford có tố chất phù hợp với triết lý mà ông muốn xây dựng cho tuyển Anh, bất chấp thời gian gần đây cầu thủ này không có phong độ tốt tại MU.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2016, Rashford có 60 lần ra sân và ghi được 17 bàn thắng. Anh từng là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển Anh tại World Cup 2022, nhưng lại bị HLV Gareth Southgate gạch tên khỏi danh sách tham dự Euro 2024 do phong độ sa sút trong mùa giải 2023/24.

Rạng sáng 3/2 (giờ Hà Nội), Rashford ra mắt đội bóng mới Aston Villa theo dạng cho mượn đến hết mùa này. Aston Villa trả 75% mức lương 325.000 bảng/tuần cho tuyển thủ Anh, tương đương 245.000 bảng/tuần. 25% còn lại sẽ do MU thanh toán. Thương vụ kèm theo điều khoản mua đứt với giá 40 triệu bảng vào cuối mùa.

Việc chuyển đến Aston Villa sẽ là cơ hội để Rashford tìm lại phong độ và khẳng định giá trị bản thân. Dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery, Rashford kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội thi đấu và ghi điểm trong mắt Tuchel. Mục tiêu của anh là có thể trở lại đội tuyển Anh trước những trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Albania và Latvia vào tháng 3.

