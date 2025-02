Rashford chỉ coi Villa là bến đỗ tạm thời

Tiền đạo 27 tuổi gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn từ Manchester United vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, sau khi bị HLV Ruben Amorim gạt ra khỏi kế hoạch vì mâu thuẫn nội bộ.

Các anh trai của Rashford, đồng thời là người đại diện, đã liên hệ với một số CLB châu Âu, trong đó có Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha không thúc đẩy thương vụ, khiến Rashford phải chọn Aston Villa làm bến đỗ tạm thời.

Về vấn đề này, Deco chia sẻ: "Đúng là đã có những cuộc thảo luận về Rashford, nhưng chúng tôi không thực sự cần gấp một cầu thủ tấn công".

Theo truyền thông Anh, Rashford chưa từ bỏ giấc mơ khoác áo Barcelona. Rashford tin rằng nếu lấy lại phong độ tại Villa và bắt đầu ghi bàn đều đặn, Barcelona sẽ quay lại với thương vụ này, nhất là khi mức giá chuyển nhượng đã được ấn định.

"Đây là động lực lớn cho Rashford. Giờ điều quan trọng là cậu ấy phải ra sân và thể hiện khả năng", một nguồn tin tiết lộ.

Thực tế, Rashford cũng khẳng định rằng không có ý định gắn bó lâu dài với Aston Villa. Điều này bất chấp việc đội bóng vùng Midlands có quyền mua đứt anh với mức phí 40 triệu bảng vào cuối mùa.

"Tôi chỉ ở đây trong thời gian ngắn, nhưng tôi muốn tận dụng tối đa cơ hội này. Cách duy nhất để làm điều đó là phát huy tối đa những phẩm chất của mình để giúp đội bóng," Rashford phát biểu trong buổi phỏng vấn ra mắt Villa.

Tối 15/2, trong trận gặp Ipswich Town ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, Rashford suýt có bàn thắng đầu tiên khi cú đá phạt của anh đưa bóng dội xà ngang, tạo điều kiện cho Ollie Watkins ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.