Rashford bắt đầu đàm phán với Barca

Mundo Deportivo cho biết các cuộc thảo luận ban đầu giữa Rashford và Barcelona đã diễn ra. Rashford nhờ đến sự trợ giúp của Pini Zahavi với hy vọng rằng các mối quan hệ của người đại diện kỳ cựu này với CLB xứ Catalonia và chủ tịch Joan Laporta sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đàm phán. Zahavi cũng là người đại diện của HLV Hansi Flick và tiền đạo Robert Lewandowski.

Barcelona từng cân nhắc mượn Rashford trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Tuy nhiên, mức lương 350,000 bảng mỗi tuần của Rashford là rào cản lớn. Cầu thủ người Anh được cho là sẵn sàng giảm lương để hoàn tất thương vụ.

Tờ Sport tiết lộ ban lãnh đạo Barcelona đánh giá cao khả năng của Rashford trong việc thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Nếu có cơ hội ký hợp đồng với cầu thủ, CLB sẽ không bỏ lỡ.

Rashford được MU cho Aston Villa mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sau khi bị loại khỏi đội hình chính dưới thời HLV Ruben Amorim. Mặc dù hợp đồng cho mượn sẽ kết thúc vào cuối mùa giải, tiền đạo 27 tuổi nhận thức bản thân không còn tương lai ở Old Trafford trong bối cảnh Amorim còn tại vị.

"Quỷ đỏ" sẵn sàng bán chân sút này trong mùa hè 2025 nếu được giá. HLV Amorim muốn dùng tiền bán Rashford để đầu tư vào một chân sút phù hợp hơn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.