Hai Long được gọi đấu MU

Nguyễn Hai Long được triệu tập lên đội hình ASEAN All-Stars thi đấu giao hữu với Manchester United.

"Nguyễn Hai Long sẽ có mặt trong đội hình Các ngôi sao Đông Nam Á trong cuộc đối đầu với Manchester United tại Malaysia vào ngày 28/5", thông báo ngắn gọn từ CLB Hà Nội khuya 7/5.

Đây nhiều khả năng là lựa chọn thay thế cho Nguyễn Quang Hải của HLV Kim Sang-sik, do tiền vệ CLB Công An Hà Nội bận thi đấu nhiều mặt trận quan trọng ở cả giải quốc nội lẫn khu vực. HLV Alexandre Polking bày tỏ quan điểm không muốn để Quang Hải đi Malaysia đá trận giao hữu với MU và nhờ CLB can thiệp.

Bên cạnh Nguyễn Hai Long, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức cũng đều là những cái tên nổi bật của tuyển Việt Nam, được đánh giá cao dựa trên phong độ và thành tích thi đấu thời gian gần đây.

Hai Long được gọi lên tuyển quốc gia từ thời HLV Park Hang-seo, nhưng phải đến khi HLV Kim Sang-sik lên nắm quyền, tiền vệ sinh năm 2000 mới bắt đầu ghi dấu ấn. Tại ASEAN Cup 2024, Hai Long là ghi bàn thắng đầu tiên và cuối cùng cho "Những chiến binh sao Vàng".

Trong màu áo CLB Hà Nội, cầu thủ này cũng thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính và đóng góp nhiều pha lập công quan trọng.

Về thành phần đội ASEAN All-Stars, HLV Kim Sang Sik đang gặp những khó khăn về khâu chuẩn bị lực lượng khi có khá nhiều cầu thủ xin rút khỏi danh sách triệu tập. Các cầu thủ thuộc tuyển Thái Lan (Nicholas Mickelson), Indonesia (Ferarri), và Malaysia (Dominic Tan và Aguero) đều không thể tham gia.

Gần nhất, HLV Kim cũng phải điều chỉnh đội hình khi cầu thủ Andres Nieto (Campuchia) không đủ điều kiện thi đấu. Coulibaly Abdel được gọi bổ sung để thay thế Nieto.

Dù không còn thống trị Ngoại hạng Anh như trước, Manchester United vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Đông Nam Á. Trận đấu giao hữu giữa ASEAN All-Stars và MU là hoạt động thuộc chiến dịch gây quỹ từ thiện, đồng thời nhằm tôn vinh những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Đông Nam Á.