Rao bán lô điện thoại vi phạm, giá 600.000-800.000 đồng/chiếc

Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan bán 4.900 chiếc điện thoại đã qua sử dụng các thương hiệu iPhone, OPPO, HONOR với giá bán trung bình 600.000-800.000 đồng/chiếc.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan có thông báo về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá. Theo đó, cơ quan này sẽ bán 2 lô điện thoại di động với tổng số điện thoại lên tới 4.900 chiếc.

Cụ thể, một lô 2.540 chiếc điện thoại di động thương hiệu Apple loại iPhone đã qua sử dụng có giá bán hơn 2 tỷ đồng . Như vậy, trung bình mỗi chiếc điện thoại sẽ được Chi cục Điều tra chống buôn lậu thanh lý với giá khoảng 800.000 đồng.

Ảnh: Minh họa.

Lô thứ hai là 2.360 chiếc điện thoại di động loại iPhone, OPPO và HONOR đã qua sử dụng, có giá bán 1,362 tỷ đồng , tương đương trung bình khoảng 577.000 đồng/chiếc.

Hình thức bán là theo hình thức niêm yết giá (bán nguyên lô không bán riêng lẻ).

Thời hạn xem tài sản đối với lô hàng thứ nhất là ngày 9/1/2026, tại Trụ sở Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Chi cục Hải quan khu vực XVII. Đối với lô hàng thứ hai là tại Trụ sở Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan.

Thời hạn đăng ký mua tài sản: 5 ngày làm việc kể từ ngày 7/1/2026.

Địa điểm đăng ký mua tài sản: Chi Cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan (số 09 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, TP Hà Nội). Thời gian và địa điểm tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản vào ngày 15/1/2026 tại Trụ sở Cục Hải quan (địa chỉ số 09 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, TP Hà Nội).