Rangnick chỉ ra sai lầm lớn của MU

  • Thứ bảy, 30/8/2025 10:58 (GMT+7)
Cựu HLV Manchester United, Ralf Rangnick, có những chia sẻ đáng chú ý về thời gian ông còn làm việc tại “Quỷ đỏ”.

Rangnick chỉ trích ban lãnh đạo Manchester United.

Rangnick cho biết từng tích cực thúc đẩy việc chiêu mộ tiền đạo Luis Díaz từ Porto vào tháng 1/2022, nhưng ban lãnh đạo Manchester United sau đó từ chối. Rangnick chia sẻ: “Tôi đã đề xuất mua Luis Diaz vào tháng 1/2022, nhưng câu lạc bộ nói không”.

Rangnick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU vào tháng 12/2021 sau khi CLB sa thải Ole Gunnar Solskjaer. HLV người Đức dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford trong gần 5 tháng nhưng không thể giúp “Quỷ đỏ” thoát khỏi khủng hoảng.

Trước khi rời đi, Rangnick vẫn quan tâm đến tương lai đội bóng và đưa ra một danh sách các mục tiêu chuyển nhượng cho ban lãnh đạo Manchester United vào hè 2022, bao gồm Erling Haaland, David Raya, Jurrien Timber, Moisés Caicedo, và Alexander Isak.

Ông tiết lộ: “Họ (ban lãnh đạo Manchester United) sau đó không quan tâm đến bất cứ cái tên nào trong danh sách tôi đưa ra. CLB chọn đi theo hướng của Erik ten Hag thay vì lắng nghe tôi. Đó cũng là một trong những lý do chính khiến tôi rời đi".

Trong số các mục tiêu chuyển nhượng Rangnick đưa ra, Haaland, Raya, Timber hay Isak đều đang được xem như những bản hợp đồng thành công của Man City, Arsenal và Newcastle. Caicedo cũng đang chơi ấn tượng kể từ khi rời Brighton đến Chelsea.

