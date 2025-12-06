Rắn cắn đau buốt để lại hai dấu răng, người đàn ông vẫn không đi viện

Bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhưng không đến bệnh viện, người đàn ông ở Tây Ninh tự cắt lể, đắp thuốc “giải độc” và nhanh chóng rơi vào sốc phản vệ, nguy kịch tính mạng.

Rắn lục đuôi đỏ là loài rắn độc thường gặp vào mùa mưa, phổ biến ở các tỉnh phía Nam. Ảnh: Trường Nguyên.

Anh N.V.P. (36 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang dọn dẹp bụi chuối sau vườn. Thay vì đến bệnh viện, anh tìm đến thầy lang gần nhà để cắt lể và đắp thuốc “giải độc”. Lựa chọn sai lầm này khiến anh rơi vào tình trạng sốc phản vệ nguy kịch, đe dọa tính mạng chỉ sau vài giờ.

Theo người nhà, vết cắn ở cổ chân trái có hai dấu răng rõ rệt, đau buốt. Sau khi được cắt lể và đắp thuốc, vùng tổn thương nhanh chóng sưng tấy, rỉ dịch, cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, anh P. đã suy giảm ý thức, tím tái, khó thở, không bắt được mạch quay, huyết áp không đo được, tiêu tiểu không tự chủ.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc phản vệ mức độ nặng. Ê-kíp cấp cứu lập tức kích hoạt phác đồ điều trị, đảm bảo đường thở, hỗ trợ tuần hoàn, tiêm Adrenalin và tiến hành hồi sức tích cực. Sau nhiều phút nỗ lực, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định (mạch 86 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg, SpO₂ 98%).

Vết thương của bệnh nhân bị rắn cắn. Ảnh: BVCC.

Anh P. được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn, SAT phòng uốn ván, dùng kháng sinh, thuốc kháng viêm, giảm đau và chuyển vào khoa Hồi sức Tích cực theo dõi. Khi sức khỏe cải thiện, bệnh nhân được chuyển sang khoa Nội Tim mạch tiếp tục điều trị. Sau 6 ngày, anh P. hồi phục và được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Mạnh Bảo, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính, có thể xảy ra sau khi tiếp xúc với dị nguyên như thuốc, thực phẩm hoặc nọc độc côn trùng. Tình trạng này tiến triển nhanh, có thể gây tụt huyết áp, suy hô hấp, ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Bảo khuyến cáo người dân không cắt lể, không đắp thuốc dân gian khi bị rắn cắn. Bởi các biện pháp này không giúp “hút độc” mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và tử vong.

Hướng dẫn xử trí khi bị rắn cắn:

Giữ bình tĩnh, hạn chế cử động chi bị cắn.

Cố định chi bằng nẹp.

Rửa nhẹ vết cắn bằng nước sạch.

Ghi nhớ hoặc chụp lại hình con rắn (nếu an toàn).

Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được tiêm huyết thanh kháng nọc.

Rắn lục đuôi đỏ (tên khoa học Trimeresurus albolabris) là loài rắn có vảy, thân dài trung bình 60-81 cm, phần đuôi có màu đỏ ửng đặc trưng nên rất dễ nhận biết. Loài này sinh sống chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.

Chúng thường xuất hiện ở vùng thấp, trong các bụi tre, vườn nhà hay quanh nơi con người sinh sống. Do thị lực kém vào ban ngày, rắn lục đuôi đỏ thường ra ngoài kiếm mồi về đêm, làm tăng nguy cơ con người vô tình chạm phải.