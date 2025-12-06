Dấu hiệu 'tử thần' của hạ thân nhiệt

Hạ thân nhiệt là một tình trạng khẩn cấp y tế cấp tính, nơi nhiệt độ cơ thể trung tâm giảm xuống dưới 35 độ C.

Sơ cứu hạ thân nhiệt đòi hỏi sự nhẹ nhàng và chính xác. Thao tác sai có thể giết chết nạn nhân.

Hạ thân nhiệt là một tình trạng khẩn cấp y tế cấp tính, nơi nhiệt độ cơ thể trung tâm giảm xuống dưới 35 độ C. Trong môi trường lạnh, thời gian là kẻ thù: chỉ vài giờ, thậm chí vài phút sơ suất cũng có thể dẫn đến suy đa tạng và tử vong.

Hãy nắm vững các dấu hiệu cảnh báo và kỹ năng sơ cứu để cứu người trong tình huống nguy hiểm này.

1. Dấu hiệu cảnh báo cơ thể bị hạ thân nhiệt

Hạ thân nhiệt tiến triển từ mức độ nhẹ đến nặng, nhưng dấu hiệu nguy hiểm nhất là khi cơ thể ngừng run rẩy.

Cảnh báo: Nếu bạn thấy ai đó lạnh nhưng không còn run rẩy, hãy hành động ngay lập tức! Run rẩy ngừng lại không phải là dấu hiệu hồi phục, mà là dấu hiệu của sự kiệt sức sinh tồn.

2. Thủ phạm gây mất mạng thầm lặng

Hạ thân nhiệt xảy ra ngay cả khi bạn không thấy có tuyết rơi. Các nguyên nhân phổ biến nhất là:

Hiệu ứng bay hơi: Mặc quần áo ướt (do mưa, tuyết, mồ hôi hoặc ngâm nước) trong thời gian dài khiến cơ thể mất nhiệt nhanh gấp 25 lần so với không khí khô.

Chất cản trở: Rượu bia khiến mạch máu giãn nở, tạo cảm giác "ấm giả" nhưng thực chất lại làm tăng tốc độ mất nhiệt cốt lõi.

Nhóm dễ tổn thương: Trẻ sơ sinh, người lớn tuổi, và những người có bệnh lý nền (tim mạch, tiểu đường) thường thiếu khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ hiệu quả.

3. Quy tắc sơ cứu vàng, làm đúng để không gây tử vong

Sơ cứu hạ thân nhiệt đòi hỏi sự nhẹ nhàng và chính xác. Thao tác sai có thể giết chết nạn nhân.

- Bước 1: Gọi cứu hộ và di chuyển nhẹ nhàng

Gọi ngay số cấp cứu y tế.

Tuyệt đối không xoa bóp, chà xát cơ thể nạn nhân vì có thể gây loạn nhịp tim đột ngột (fibrillation).

Đưa nạn nhân ra khỏi nơi lạnh, gió lùa, hoặc nước ướt.

- Bước 2: Cởi bỏ và làm khô

Cắt bỏ hoặc cởi bỏ tất cả quần áo ướt một cách nhẹ nhàng.

Lau khô cơ thể và đầu nạn nhân.

- Bước 3: Làm ấm vùng trung tâm

Sử dụng chăn khô (ưu tiên chăn len, chăn cách nhiệt) để bọc kín toàn bộ cơ thể, trừ khuôn mặt.

Tập trung làm ấm khu vực ngực, cổ, nách và bẹn (vùng trung tâm) bằng các chai nước ấm (đã bọc khăn) hoặc túi sưởi.

Cấm kỵ làm ấm tay và chân trước. Điều này khiến máu lạnh từ các chi dồn về tim, gây sốc tim.

- Bước 4: Hồi phục nước ấm

Nếu nạn nhân tỉnh táo, hãy cho họ uống một chút nước ấm, nước đường hoặc súp nóng để cung cấp năng lượng.

Tuyệt đối không cho nạn nhân uống rượu, cà phê, hoặc hút thuốc.

Hạ thân nhiệt không phải là một tai nạn mà là một kết quả của sự thiếu chuẩn bị.

Chuẩn bị và chủ động bảo vệ sức khoẻ

Hạ thân nhiệt không phải là một tai nạn mà là một kết quả của sự thiếu chuẩn bị. Khi đi du lịch, dã ngoại hoặc đơn giản là đối mặt với mùa đông lạnh giá, hãy luôn:

Mặc theo nguyên tắc lớp vỏ củ hành: Mặc 3 lớp quần áo để dễ dàng điều chỉnh. Mang theo đồ chống nước: Không có gì nguy hiểm hơn quần áo ướt trong tiết trời lạnh. Không bao giờ đánh giá thấp nước lạnh: Nước ở có thể khiến cơ thể bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng chỉ trong 1 giờ.

Sự tỉnh táo và hành động nhanh chóng của bạn là ranh giới giữa sự sống và cái chết khi đối mặt với kẻ giết người thầm lặng này.



