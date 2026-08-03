Ra sông chơi, bé trai ở Huế đuối nước tử vong

Trong lúc cùng nhóm bạn ra bến nước ven sông Bồ chơi, bé trai ngụ phường Phong Thái (TP Huế) không may rơi xuống vùng nước sâu dẫn đến đuối nước, tử vong.

Sáng 3/8, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, các cơ quan chức năng vừa tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ một bé trai tử vong khi ra bến sông trên địa bàn chơi.

Theo thông tin ban đầu, trước đó nhóm 5 thiếu niên gồm L.Đ.K., N.B.H., L.T.L., N.G.H. (cùng sinh năm 2014), N.V.L. (sinh năm 2013; tất cả đều trú tại phường Phong Thái) rủ nhau ra chơi tại bến nước ven sông Bồ thuộc tổ dân phố Nam Sơn.

Trong quá trình vui chơi tại khu vực dưới nước ở bến sông, em L.Đ.K. không may bị đuối nước, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Thi thể nạn nhân sau đó được phát hiện dưới lòng sông Bồ, cách bến nước khoảng 15m.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Phong Thái phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Huế và Viện KSND khu vực 3 tiến hành kiểm tra hiện trường, làm việc với những người liên quan và khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, cơ thể nạn nhân không phát hiện dấu hiệu thương tích, nguyên nhân tử vong phù hợp với đuối nước. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể em L.Đ.K. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.