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Xã hội

Lao xuống sông cứu cháu, ông bà nội tử vong

  • Thứ hai, 27/7/2026 19:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 27/7, một lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai vợ chồng tử vong.

Chính quyền xã Đồng Xuân thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, ông P.K.N. (SN 1954) và vợ là bà Đ.T.Đ. (SN 1963), cùng cháu nội P.Q.H. (SN 2015, cùng trú thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân) đến khu vực sông Kỳ Lộ (giáp ranh giữa thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân và thôn Định Trung, xã Tuy An Bắc) bắt ốc, hến.

Đến khoảng 10h, cháu P.Q.B. (SN 2013, anh ruột của H.) cũng đến cùng bắt ốc, hến với ông bà.

Khoảng 10 phút sau, cháu B. đi ra khu vực phía ngoài dòng sông, cách vị trí bắt hến ban đầu khoảng 5-6m, để tắm.

Tại khu vực này, nước sâu hơn 3m, cháu B. không may bị sụp xuống và chìm dưới nước. Thấy vậy, ông N. và bà Đ. (đều biết bơi) cùng cháu H. lao xuống cứu. Trong quá trình cứu cháu, vợ chồng ông N. và bà Đ. bị đuối nước, chìm xuống sông.

Sau đó, hai cháu B. và H. chạy về nhà, báo cho cha là anh P.Q.C. (SN 1988). Gia đình cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 11h15 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, vớt được ông N. và bà Đ. lên bờ.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.

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Huỳnh Thủy/Tiền Phong

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