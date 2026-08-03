Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất

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Sáng 3/8 tại Hà Nội, Quốc hội khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của khóa XVI, để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách.
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Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
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Phiên khai mạc diễn ra từ 8h30 đến 9h30, được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Sau lễ chào cờ và phần giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc.
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Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ 3 Trung ương Đảng khóa XIV, trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết 1 năm đánh giá sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cả nước đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. “Chính sách, pháp luật được ban hành phải bám sát thực tiễn; đi trước, mở đường cho phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu yêu cầu với các đại biểu.
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Trong phiên khai mạc, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra 8 dự thảo luật. Nhóm đầu gồm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), dự thảo sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; sửa đổi một số quy định của ba luật về Ngân hàng Nhà nước, phòng chống rửa tiền, các tổ chức tín dụng; điều chỉnh danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư.
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Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2.
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Kỳ họp diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ ngày 3 đến 24/8. Quốc hội dự kiến làm việc cả các ngày thứ bảy, chủ nhật, có bố trí thời gian giữa 2 đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua đợt 2.