Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ 3 Trung ương Đảng khóa XIV, trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết 1 năm đánh giá sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cả nước đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. “Chính sách, pháp luật được ban hành phải bám sát thực tiễn; đi trước, mở đường cho phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu yêu cầu với các đại biểu.