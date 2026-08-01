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Xã hội

Hai chị em tử vong khi tắm hồ

  • Thứ bảy, 1/8/2026 11:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hai chị em ruột cùng tử vong sau khi bị đuối nước tại một hồ nước tự nhiên ở xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc xảy ra khi nhóm 5 trẻ rủ nhau đi tắm chiều 31/7.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 5 trẻ tử vong ở đập Đắk Pót, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng ngày 10/7.

Ngày 1/8, lãnh đạo UBND xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình ông Nguyễn Văn Hào có 2 con đuối nước tử vong tại bon Phi Mur.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 31/7, 5 trẻ em đến tắm tại một hồ nước tự nhiên thuộc bon Phi Mur, xã Quảng Khê (khu vực giáp ranh phường Đông Gia Nghĩa).

Đến khoảng 15h, cháu N.H.H. (một trong những trẻ đi cùng) chạy về báo cho ông Nguyễn Văn Hào biết 2 con của ông là N.T.H. (SN 2019) và N.T.T. (SN 2017) bị đuối nước.

Nhận tin báo, ông Hào lập tức đến hiện trường và đưa 2 con đến Bệnh viện Đắk Nông cấp cứu, nhưng cả 2 cháu đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Khê đã cử lực lượng đến hiện trường để nắm tình hình, phối hợp xác minh vụ việc và làm việc với gia đình các nạn nhân.

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https://tienphong.vn/hai-chi-em-ruot-duoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-khi-tam-ho-post1864350.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

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