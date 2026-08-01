Hà Nội ngập cục bộ sau trận mưa hơn 100 mm vào giờ tan tầm

Chiều tối 31/7, Hà Nội xuất hiện mưa lớn, gây úng ngập cục bộ tại một số tuyến đường, gây ảnh hưởng tới giao thông.

Chiều tối 31/7, từ 17h30 đến 19h, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn, diện rộng, khu vực Long Biên lượng mưa đo được trên 115 mm.

Theo Sở Xây dựng TP, mưa lớn trong thời gian ngắn gây quá tải hệ thống thoát nước hiện có. Khu vực phía Bắc Hà Nội có 2 điểm ngập gây ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm là tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút Cổ Linh (khu vực Aeon) Long Biên. Đây là 2 điểm ngập đã được thành phố xác định giải pháp ứng trực, đảm bảo thoát nước trong Kế hoạch thoát nước mùa mưa 2026.

Các khu vực nằm trong phạm vi tác động của các dự án khẩn cấp không ngập như: Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ressco, Eco Home, Ciputra, Võ Chí Công…

Các đơn vị duy trì thoát nước đã tổ chức ứng trực đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, nước rút nhanh. Đến 19h30 ngày 31/7, nước rút gần hết và đến 20h nước cơ bản rút hoàn toàn. So với trận mưa cường độ tương tự, trong các năm trước đây, khu vực này phải mất từ 8-12 giờ nước mới rút hết - Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá.

Do mưa lớn gây úng ngập cục bộ tại vị trí có mật độ giao thông rất cao vào giờ cao điểm ngày cuối tuần, nên gây tắc đường kéo dài.

Hình ảnh úng ngập tại các thời điểm 18h30.

Hình ảnh úng ngập vào 19h25.