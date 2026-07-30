Mưa lớn tại Lào Cai gây thiệt hại hơn 8,6 tỷ đồng

Đến sáng 30/7, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 20 xã, phường tại tỉnh Lào Cai, gây thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất và hạ tầng giao thông, với tổng giá trị ước trên 8,64 tỷ đồng.

Đợt mưa lớn từ chiều 27 đến sáng 30/7 đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, đến sáng 30/7, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 20 xã, phường gây thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất và hạ tầng giao thông, với tổng giá trị ước trên 8,64 tỷ đồng .

Mưa lũ khiến 7 nhà dân phải di dời khẩn cấp, 1 nhà hư hỏng nặng và 37 hộ dân bị ảnh hưởng. Các địa phương đã sơ tán 35 hộ với ít nhất 126 người đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo theo đất đá từ trên cao đổ xuống mặt đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân tại tuyến đường Sâu Chua, thuộc tổ dân phố Sâu Chua, phường Sa Pa. Ảnh: TTXVN phát.

Tại xã Mỏ Vàng, nước lũ cuốn trôi 2 thuyền đánh cá. Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại trên 156 ha cây trồng và đất sản xuất, chủ yếu là lúa, ngô, rau màu và cây lâu năm. Khoảng 0,385 ha nuôi thủy sản bị ảnh hưởng; riêng xã Bản Xèo có 7 bể nuôi cá tầm bị vùi lấp, thiệt hại khoảng 6 tấn cá thương phẩm và 8.000 cá giống.

Tại xã Bát Xát, mưa lớn kéo dài gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Ba hộ dân ở thôn Láo Vàng nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, 6 hộ bị sạt taluy vào nhà; khoảng 8 ha lúa của hơn 70 hộ dân bị ngập úng, 200 m2 đất lâm nghiệp bị sạt lở. Mưa cũng làm sạt khoảng 10 điểm giao thông với gần 300 m3 đất đá và gây hư hỏng một số công trình thủy lợi.

Tương tự, tại xã Thượng Hà, mưa lớn làm 16 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 12 hộ bị nước tràn vào nhà, 3 hộ bị sạt taluy phía sau nhà và 1 nhà bị hư hỏng nặng. Khoảng 38,46 ha lúa, cây đào và diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại; 3 tuyến đường bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Còn tại phường Sa Pa, mưa lớn gây sạt lở đất đá trên tuyến đường Sâu Chua, khiến bùn đất tràn kín mặt đường. Đến chiều 29/7, xe máy và ôtô chưa thể lưu thông, người dân phải đi bộ qua khu vực bị sạt lở. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến.

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương trong tỉnh, mưa lũ làm sạt lở hơn 40.223 m3 đất đá, hư hỏng nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, cấp nước và trường học. Nhiều tuyến đường tại các xã Cốc San, Bảo Hà, Mường Khương, Quy Mông, Trịnh Tường, Xuân Hòa, Mường Lai, Tân Hợp và Mỏ Vàng bị sạt lở, ngập úng hoặc chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng), trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường địa phương do đơn vị quản lý đã xảy ra một điểm ách tắc giao thông tại Km4+300, Tỉnh lộ 173 (xã Chấn Thịnh) do ngập ngầm tràn, song đã được khắc phục và thông xe từ 14h20 ngày 29/7. Mưa lũ cũng làm sạt 1.933 m3 taluy dương, hư hỏng 22 m taluy âm, 1.400 m rãnh dọc, 1.550 m3 lề đường, 2.010 m3 mặt đường và một số công trình thoát nước, với giá trị thiệt hại ước khoảng 3,38 tỷ đồng .

Các địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại, cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, huy động lực lượng khắc phục hạ tầng, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau mưa lũ.