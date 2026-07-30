Dự kiến khởi công phần lõi cao tốc Vành đai 4 TP.HCM ngày 2/9

Phần lõi cao tốc của dự án đường Vành đai 4 TP.HCM dự kiến được khởi công ngày 2/9. Ban Giao thông đang triển khai các thủ tục để đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Chiều 30/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tiến độ dự án Vành đai 4.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin tiến độ dự án Vành đai 4. Ảnh: Phan Anh.

Ông Hoan cho biết, dự án đường Vành đai 4 TP.HCM được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 220/2025/QH15. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 297/NQ-CP triển khai Nghị quyết của Quốc hội.

Ngày 30/6, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khởi công xây dựng đối với các dự án đầu tư công (đầu tư đường gom, đường bên và công tác giải phóng mặt bằng).

Theo ông Hoan, đến nay, toàn bộ 5 dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Đối với 5 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, các địa phương đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 3/5 dự án; 2/5 dự án đã tổ chức thẩm định, dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2026.

Ông Hoan cho hay, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, phần lõi cao tốc của dự án đường Vành đai 4 dự kiến được khởi công ngày 2/9. Hiện nay, Ban Giao thông triển khai các thủ tục liên quan để đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Các địa phương đang khẩn trương tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Đến nay, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đang chi trả tiền cho những hộ dân bị ảnh hưởng và bàn giao một phần mặt bằng (đạt từ 30-50%) để bảo đảm điều kiện thi công công trình.

Toàn tuyến Vành đai 4 dài khoảng 207 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong đó, khoảng 47 km qua Bình Dương cũ là dự án riêng đã khởi công.

Phần còn lại dài hơn 159 km, được Quốc hội thông qua chủ trương hồi tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng . Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án được hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Tuyến chia làm 10 dự án thành phần, gồm hai nhóm giải phóng mặt bằng, đường gom dân sinh (đầu tư công) và tuyến chính cao tốc theo hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Vành đai 4 hiện là tuyến đường có quy mô đầu tư lớn nhất Đông Nam Bộ. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho TP.HCM mà còn cả khu vực; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.