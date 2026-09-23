Sáng 22/9, tại phường Bắc Nha Trang, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang (Bộ VHTTDL) tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Dấu chân người thầy” của Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Lê Xuân An.

Ra mắt sách "Dấu chân người thầy".

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập trường.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Doãn Thành - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường và các đại biểu khách mời.

Trở lại trường cũ với tư cách tác giả, NGƯT Lê Xuân An - nguyên Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ cuốn sách không chỉ là một tác phẩm hoàn chỉnh mà còn là mảnh ghép ký ức đúc kết từ 40 năm gắn bó với giáo dục nghề nghiệp và ngành du lịch Việt Nam. Tác phẩm gói trọn những trải nghiệm, khó khăn cùng bài học từ quãng đời tâm huyết với sự nghiệp "trồng người" và quản lý giáo dục.

NGƯT Lê Xuân An phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách "Dấu chân người thầy"

Tác phẩm Dấu chân người thầy gồm phần mở đầu và 6 chương, phác họa xuyên suốt hành trình nghề nghiệp của tác giả từ những ngày đầu bước vào ngành cho đến giai đoạn đồng hành xây dựng, phát triển Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. 6 chương sách gắn kết như một chuỗi hành trình liên tục của sự học hỏi, cống hiến và trao truyền giá trị giữa các thế hệ.

Bày tỏ tại buổi lễ, NGƯT Lê Xuân An nhấn mạnh: "Sự phát triển của một ngôi trường không chỉ đo đếm bằng cơ sở vật chất hay các quyết định hành chính, mà cốt lõi là con người, niềm tin và những giá trị được nối dài. Cuốn sách là lời tri ân gửi tới nhà trường, đồng nghiệp, các thế hệ học trò và gia đình đã luôn đồng hành".

Lễ ra mắt cuốn sách mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (vào ngày 26.9 tới). Tác phẩm được xem như sự ghi nhận chặng đường phát triển bền bỉ của tập thể nhà trường trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch.