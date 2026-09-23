Lào Cai tổ chức Ngày hội chuyển đổi số gắn với phát triển văn hóa đọc

Từ ngày 16-22/9, tại một số trường thuộc Lào Cai diễn ra chương trình Ngày hội “Đọc thông minh, kết nối số, sáng tạo tương lai”.

Ngày hội góp phần phát triển văn hóa đọc, đồng thời khuyến khích sinh viên, học sinh chủ động khám phá, học hỏi trong môi trường số.

Từ ngày 16 - 22/9, Phòng Nghiệp vụ Thư viện thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Bình tổ chức Ngày hội “Đọc thông minh, kết nối số, sáng tạo tương lai”.

Chương trình do Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Bình tổ chức, nhằm giúp sinh viên, học sinh nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, khai thác thông tin số an toàn, hiệu quả; đồng thời hình thành thói quen đọc và tiếp nhận tri thức trong môi trường số.

Ngày hội với chủ đề “Đọc thông minh, kết nối số, sáng tạo tương lai” được tổ chức theo hướng tăng cường tương tác, trải nghiệm

Với chủ đề “Đọc thông minh, kết nối số, sáng tạo tương lai”, ngày hội được tổ chức theo hướng tăng cường tương tác, trải nghiệm. Qua đó, học sinh, sinh viên được tiếp cận kiến thức về công nghệ, Internet và văn hóa đọc bằng những hình thức gần gũi, sinh động.

Sân chơi Tri thức số giúp học sinh, sinh viên rèn kỹ năng chọn lọc và sử dụng thông tin an toàn trên môi trường mạng.

Điểm nhấn là Sân chơi Tri thức số với chủ đề “Đọc số, hiểu số, sống số”. Thông qua hình thức thi trắc nghiệm tương tác trực tiếp trên máy tính, sinh viên, học sinh được kiểm tra kiến thức, giao lưu và xử lý các tình huống liên quan đến Internet, chuyển đổi số.

Nội dung thi không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn hướng dẫn sinh viên, học sinh cách tìm kiếm, tiếp nhận, chọn lọc và sử dụng thông tin trên môi trường mạng an toàn, có trách nhiệm.

Không gian Ngày hội kết nối sách, Internet và công nghệ số, mở rộng cơ hội khám phá tri thức cho sinh viên, học sinh.

Cùng với Sân chơi Tri thức số, xe thư viện lưu động đa phương tiện mang đến không gian đọc mở với hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Sinh viên, học sinh còn được truy cập Internet, xem phim và tiếp cận các nội dung trực quan về khoa học STEM, văn hóa đọc.

Việc kết hợp sách, thư viện với Internet và các hoạt động trải nghiệm công nghệ giúp sinh viên, học sinh có thêm cơ hội khám phá kiến thức ngoài chương trình học, đồng thời hiểu rõ vai trò của kỹ năng số trong quá trình đọc và tìm hiểu thông tin.

Ngày hội tạo không gian kết nối giữa sách, công nghệ và tri thức; góp phần đổi mới cách tiếp cận văn hóa đọc, trang bị kỹ năng số và khuyến khích học sinh, sinh viên chủ động học hỏi, sáng tạo trong thời đại số.