Quỳnh Kool lên tiếng

Quỳnh Kool thời gian qua bị phản ứng vì đảm nhận vai Lam trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Tính cách nhân vật này trẻ con, nhõng nhẽo, gây ức chế.

Thời gian qua, vai Lam do Quỳnh Kool đảm nhận trong phim Gió ngang khoảng trời xanh liên tục bị phản ứng. Nhân vật này có tính cách nhõng nhẽo, trẻ con. Trong khi đó, Toàn (Tô Dũng đảm nhận) - chồng của Lam - lại gia trưởng, bủn xỉn. Do đó, hai nhân vật này liên tục nảy sinh mâu thuẫn và đỉnh điểm là ở tập mới nhất, Toàn đưa đơn ly hôn khiến Lam sốc.

Vai diễn của Tô Dũng và Quỳnh Kool trong phim mới bị phản ứng. Ảnh: FBNV.

Tuyến nội dung của Lam và Toàn gây ức chế cho khán giả, dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều. Trước những ý kiến tranh cãi, Quỳnh Kool có động thái lên tiếng thông qua trang cá nhân.

Cô viết: “Ước gì Lam cũng được tận mắt coi Toàn lăn lê, bò lết đau đớn thì chắc phim hết ở tập 1 luôn. Ước gì Lam khởi động lại não, quên sạch mấy ngày tháng cứ tiền nong với con cái thì phim chốt sổ tập cuối luôn. Khán giả khỏi phải tăng xông, chửi 2 vợ chồng nữa”.

Trước đó, nữ diễn viên cũng từng lên tiếng về vấn đề ngoại hình khi cô vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, một tài khoản bình luận: “Chị ơi mọi người chê chị thẩm mỹ đơ”, Quỳnh Kool trả lời: “Chị tăng 7 kg mà, béo lên cả cổ đây này. Ai mà tiêm được cái gì cho cổ nó to ra không em”.

Khi khán giả khác bày tỏ họ yêu thích ngoại hình của Quỳnh Kool trong phim Chúng ta của 8 năm sau hơn, nữ diễn viên đáp: “Không thay đổi, mọi người bàn tán, mà thay đổi mọi người cũng nói. Mỗi vai diễn mình đều muốn mang đến một màu sắc khác, để khán giả có cái nhìn mới mẻ và không bị trùng lặp với những nhân vật cũ. Mong mọi người thông cảm và nhìn thoáng hơn ạ”.

Gió ngang khoảng trời xanh là phiên bản làm lại từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Phim có sự tham gia của Phương Oanh, Quỳnh Kool và Việt Hoa. Trong phim, Quỳnh Kool đảm nhận vai Hoàng Lam. Xuất thân gia đình giàu có, được chiều chuộng, Hoàng Lam có tính cách trẻ con dù đã bước sang tuổi 30.

Ngoài nhân vật Lam và Toàn, nhân vật Trường do Denis Đặng hóa thân cũng đang vấp tranh cãi. Khán giả nhận xét Denis Đặng không phù hợp với tạo hình một CEO thành đạt. Đặc biệt, diễn xuất của Denis Đặng bị chê gượng gạo, thiếu cảm xúc, không ăn ý với Việt Hoa.