Quỳnh Kool chỉ biết khóc, người xem đòi 'đập tivi'

Bộ phim "Bước chân vào đời" tiếp tục gây tranh cãi khi đẩy cao trào bằng loạt bi kịch dồn dập, khiến người xem mệt mỏi. Đến tập 13, phản ứng tiêu cực gia tăng, đặc biệt xoay quanh nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận và bà Dung của Quách Thu Phương.

Trong tập 13, bà Dung (Quách Thu Phương) tìm về quê Thương (Quỳnh Kool), đối diện bà ngoại cô và liên tục buông lời miệt thị. Từ giọng điệu nhẹ nhàng ban đầu, nhân vật nhanh chóng chuyển sang thái độ trịch thượng, phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ của con trai với Thương.

Phát ngán vì Quỳnh Kool chỉ biết khóc

Những câu thoại mang tính xúc phạm như “trèo cao thì ngã đau” hay ám chỉ việc Thương “lấy nghèo khổ để bấu víu” khiến khán giả bức xúc. Đỉnh điểm, bà ngoại Thương ngất xỉu phải nhập viện sau cuộc đối thoại căng thẳng.

Nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận khóc quá nhiều khiến khán giả ức chế.

Thay vì tạo bước ngoặt tâm lý, kịch bản lại tiếp tục đẩy nhân vật chính vào vòng lặp quen thuộc là chịu đựng và chìm trong nước mắt. Thương gần như không có phản ứng đủ mạnh để bảo vệ bản thân, càng không tạo ra sự thay đổi trong tình huống. Chính sự lặp lại này khiến người xem cảm thấy câu chuyện rơi vào vòng luẩn quẩn, càng xem càng nặng nề.

Việc Thương liên tục rơi nước mắt khiến Quỳnh Kool trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng nhân vật nữ chính được xây dựng quá yếu đuối, thiếu cá tính.

Song song, bà Dung của Quách Thu Phương cũng bị phản ứng vì hình tượng mẹ chồng điển hình như bảo thủ, khinh thường người khác, đại diện cho định kiến giàu - nghèo quen thuộc trên màn ảnh.

Trên các diễn đàn về phim, không ít bình luận thể hiện sự mất kiên nhẫn: “Đoạn nào có Thương là chỉ khóc”, “Xem mà ức chế, muốn đập tivi”, “Nhân vật chính gì mà bạc nhược quá”, “Cứ khóc mãi thôi, ức chế thế không biết”, “Khóc nhiều quá, bực hết cả người”…

Kịch bản lối mòn, lỗi thời

Câu chuyện tình yêu kiểu “hoàng tử - lọ lem”, nơi nữ chính nghèo khó bị gia đình bạn trai phản đối, không còn xa lạ. Mô-típ này từng xuất hiện trong nhiều phim như Hương vị tình thân, nhưng đến nay bị đánh giá đã lỗi thời.

Nhân vật do Quách Thu Phương và Quỳnh Kool thủ vai nhận nhiều chỉ trích. Trong khi Huỳnh Anh bị nhận xét diễn xuất chưa tới, một màu.

Khán giả hiện đại không còn dễ đồng cảm với hình ảnh nữ chính cam chịu, chỉ biết hy sinh và nhẫn nhịn. Họ cần những hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, có tiếng nói, biết tự bảo vệ mình thay vì chờ đợi sự công nhận từ người khác. Việc kéo dài bi kịch mà không mang đến sự phát triển tâm lý rõ ràng khiến bộ phim bị đánh giá là thiếu hơi thở thời đại, không bắt kịp thị hiếu người xem.

Không chỉ kịch bản, khâu sản xuất cũng góp phần làm giảm thiện cảm. Một trong những chi tiết bị “soi” là cảnh nhân vật Trần Lâm do Mạnh Trường thủ vai nhập viện, với vết thương được dán bằng băng keo trong, thậm chí còn thay đổi vị trí giữa các cảnh quay. Những lỗi nhỏ nhưng lặp lại khiến người xem đặt dấu hỏi về sự chỉn chu, chuyên nghiệp.

Ngoài ra, tạo hình của Thương cũng gây tranh cãi. Việc trang điểm đậm, tóc thường xuyên buông xõa không phù hợp với hoàn cảnh một cô giáo có cuộc sống khó khăn, khiến nhân vật thiếu sự chân thực.

Phản ứng mạnh mẽ của người xem cho thấy số đông không còn muốn bị “tra tấn cảm xúc” bằng những bi kịch kéo dài. Họ cần những câu chuyện tích cực hơn, nhân vật có chiều sâu và hành động rõ ràng.

Việc Bước chân vào đời xoáy sâu vào bi kịch, xây dựng hình tượng nhân vật cũ kỹ đang khiến bộ phim dần mất điểm. Nếu không có sự thay đổi, việc khán giả quay lưng chỉ là vấn đề thời gian.