Quyết định lịch sử của bóng đá Đức

Bochum gây bất ngờ khi quyết định sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc vận hành các hoạt động của câu lạc bộ.

AI được đưa vào sử dụng ở các giải đấu tại Đức.

Truyền thông Đức cho biết Bochum cùng vài CLB khác đang tính đến việc dùng AI để hỗ trợ trong công tác tuyển dụng cầu thủ, lựa chọn HLV và tuyển dụng Giám đốc Thể thao.

Sau mùa giải thất vọng dẫn đến việc phải xuống chơi ở Bundesliga 2, Bochum quyết tâm cải tổ toàn diện. Họ xem việc tích hợp giải pháp công nghệ vào bóng đá là cách giúp đội bóng tái thiết theo hướng hiện đại hơn, thay vì tiếp tục chạy theo những phương pháp truyền thống dễ dẫn đến sai lầm trong đánh giá.

Bochum đang đàm phán với một nền tảng AI, để áp dụng vào việc phân tích dữ liệu cầu thủ - từ chỉ số thể chất, phong độ, tiềm năng phát triển đến mức độ phù hợp chiến thuật, nhằm đưa ra dự đoán dài hạn trong 3-6 năm. Mức phí duy trì rơi vào khoảng 100.000 euro/năm.

Bochum có cuộc cải tổ toàn diện nhờ vào công nghệ.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyển mộ cầu thủ, AI còn được dự kiến sử dụng để hỗ trợ quyết định bổ nhiệm HLV và Giám đốc Kỹ thuật, dựa trên các tiêu chí như sự phù hợp chiến lược, năng lực quản lý và phong cách chiến thuật.

Lựa chọn của Bochum gây bất ngờ khi các đội bóng hàng đầu thế giới như Liverpool, Manchester City, PSG hay Bayern Munich chủ yếu tích hợp AI vào việc phân tích chỉ số cầu thủ, thay vì áp dụng để ra quyết định ở những khía cạnh khác.

Ban lãnh đạo Bochum tin rằng dữ liệu và thuật toán của AI có thể giúp giảm thiểu sai sót so với cách đánh giá truyền thống vốn mang nhiều cảm tính và chịu ảnh hưởng bởi các mối quan hệ cá nhân.

