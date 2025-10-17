Shin Tae-yong khiến Indonesia vỡ mộng

Cựu HLV đội tuyển Indonesia, Shin Tae-yong, vừa chính thức lên tiếng về những tin đồn liên quan đến khả năng trở lại dẫn dắt “Garuda”.

HLV Shin khó trở lại Indonesia.

Trong buổi phỏng vấn với đài KBS, khi được hỏi về khả năng trở lại tuyển Indonesia làm việc, HLV người Hàn Quốc cho biết: “Tôi thật sự biết ơn sự cổ vũ tuyệt vời từ họ. Nhưng xin khẳng định, những thông tin về việc tôi trở lại Indonesia là hoàn toàn sai sự thật".

Phát biểu của ông Shin khiến CĐV Indonesia thất vọng, khi nhiều người xem HLV người Hàn Quốc là ứng viên lý tưởng thay Patrick Kluivert vừa bị sa thải hôm 16/10.

HLV Shin cũng phản bác những ý kiến đánh giá thấp năng lực của ông tại Indonesia khi tranh tài ở vòng loại World Cup 2026: “Người ta luôn coi thường những gì tôi làm được ở đó. Nhưng làm sao một đội tuyển đứng hạng 127 FIFA lại có thể thắng Saudi Arabia hay cầm hòa Australia? Điều đó đâu phải vô lý".

Nhìn lại hành trình cùng Indonesia, HLV Shin để lại nhiều dấu ấn. Ông giúp tuyển quốc gia nước này lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Shin, Indonesia còn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong 6 trận đấu, “Garuda” thắng 1, hòa 2 và thua 3.

Sau 5 năm gắn bó, HLV Shin dẫn dắt tuyển Indonesia thi đấu 57 trận chính thức, giành 26 chiến thắng, hòa 14 và thua 17, đạt trung bình 1,61 điểm/trận.

