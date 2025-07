Quyết định khó tin của Gyokeres

Gyokeres đang là cái tên "hot" bậc nhất thị trường chuyển nhượng châu Âu khi cả Arsenal, MU lẫn Juventus đều muốn có chữ ký của anh. Mùa trước, chân sút 27 tuổi này bùng nổ tại Primeira Liga với 54 bàn thắng trên mọi đấu trường, biến anh thành một trong những trung phong đáng xem nhất châu Âu.

Theo tiết lộ từ truyền thông Bồ Đào Nha, Gyokeres chọn Arsenal là bến đỗ tiếp theo và đôi bên tiến rất gần thỏa thuận bom tấn trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, điều này lại không làm bạn gái anh là Ines Aguiar hài lòng. Người đẹp đến từ Lisbon được cho là đã thề sẽ thuyết phục Gyokeres ở lại Sporting thêm ít nhất một mùa.

Nhưng theo TV Guia, mối quan hệ của cả hai rạn nứt kể từ khi Gyokeres lên đường nghỉ hè. Thực tế, họ đã "đường ai nấy đi" như một bước đi dứt khoát để Gyokeres xóa sạch mọi ràng buộc tại Bồ Đào Nha, tập trung cho việc chuyển sang Ngoại hạng Anh chơi bóng.

Một nguồn tin thân cận cho biết: "Viktor không muốn còn bất cứ thứ gì ràng buộc mình với Bồ Đào Nha, đặc biệt khi anh ấy đã quyết sẽ rời Sporting ngay trong hè này".

Arsenal rất quyết tâm chiêu mộ một "số 9" chất lượng cho HLV Mikel Arteta. Dù vẫn để mắt đến Benjamin Sesko của RB Leipzig, Gyokeres nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho vị trí lĩnh xướng hàng công "Pháo thủ".

Tiền đạo người Thụy Điển không lạ gì bóng đá Anh khi từng khoác áo Brighton và gây tiếng vang ở Coventry City tại Championship, nơi anh ghi tới 38 bàn sau 91 trận. Nếu cập bến Emirates hè này, Gyokeres hứa hẹn mang đến làn gió mới cho Arsenal trong tham vọng thoát mác về nhì ở Premier League.

Dù vậy, Arsenal cần đàm phán mức giá với Sporting. Gyokeres được cho là đã gọi điện cho Chủ tịch Frederico Varandas của Sporting để yêu cầu được rời đi. Trong cuộc gọi này, tuyển thủ Thụy Điển bày tỏ mong muốn gia nhập Arsenal và chỉ ra rằng anh đã cống hiến trọn vẹn cho Sporting.

Báo chí Bồ Đào Nha cho biết ban đầu, đôi bên có thỏa thuận miệng không chính thức, với việc Sporting sẵn sàng để Gyokeres ra đi với mức phí 70 triệu euro. Nhưng hiện tại, Sporting muốn thu về 100 triệu euro, bằng mức phí giải phóng hợp đồng.

