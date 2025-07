Saudi Pro League đón thêm ngôi sao châu Âu

Rạng sáng 2/7, NEOM SC ra mắt bản hợp đồng mới Lacazette. Chân sút 34 tuổi sẽ ký hợp đồng 2 năm với CLB Saudi Arabia này, cho phép anh gắn bó đến năm 2027.

Lacazette sẽ sát cánh cùng đồng đội cũ Said Benrahma tại CLB mới. Ngoài ra, thủ thành Marcin Bulka của Lille cũng chuẩn bị đầu quân cho NEOM SC. CLB này đặt mục tiêu trụ hạng ở Saudi Pro League trong mùa giải tới.

Trước khi gia nhập NEOM SC, cựu sao Arsenal là cầu thủ tự do sau khi không gia hạn hợp đồng với Lyon. Anh cùng Rayan Cherki là hai ngôi sao chủ chốt chia tay CLB Ligue 1 sau khi mùa giải 2024/25 khép lại.

Trong 2 mùa giải gần đây thi đấu cho Lyon, Lacazette ghi tổng cộng 43 bàn, dẫn đầu danh sách vua phá lưới của CLB. Dù Lyon trải qua mùa giải bất ổn với thành tích bết bát trên sân cỏ và gánh khoản nợ khổng lồ, Lacazette vẫn là điểm sáng hiếm hoi của CLB.

Lacazette là ngôi sao châu Âu tiếp theo sang Saudi Arabia thi đấu. Giải đấu này vẫn quy tụ nhiều gương mặt hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aymeric Laporte, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, hay gần đây là sự xuất hiện của HLV Simone Inzaghi tại Al Hilal.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.