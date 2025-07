Inter Miami ra phán quyết tương lai Messi

Hợp đồng của M10 sẽ hết hạn vào tháng 12. Messi không chỉ là ngôi sao sáng giá của Inter Miami mà còn là biểu tượng của giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Đôi bên đã bắt đầu các cuộc đàm phán để giữ chân Messi tiếp tục chơi bóng tại Mỹ.

Các nguồn tin tại Mỹ cho biết cả Inter Miami lẫn phía Messi đều rất cởi mở với việc gia hạn, bất chấp những tin đồn về sự quan tâm từ các CLB Saudi Arabia đối với M10.

Một trong những lý do quan trọng khiến Inter Miami muốn giữ Messi ở lại là nhằm thu hút sự chú ý đến giải đấu, đặc biệt khi World Cup 2026 đang đến gần tại Bắc Mỹ. Dù chưa được xác nhận, nhiều người tin rằng Messi có thể sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình sau khi Argentina bảo vệ thành công chức vô địch trên đất Mỹ.

Messi đang giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại trong lịch sử của Miami với 50 bàn thắng. Gần nhất, anh có pha lập công từ cú đá phạt trong trận đấu tại vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™ gặp Porto.

Dù Inter Miami đã bị loại khỏi giải đấu này sau thất bại 0-4 trước PSG, sự hiện diện của Messi vẫn là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh của MLS và bóng đá tại Mỹ. Inter Miami là đại diện MLS thành công nhất tại giải khi vào đến vòng 1/8, trong khi cả LAFC và Seattle Sounders đều bị loại ngay vòng bảng.

Inter Miami hy vọng rằng việc gia hạn hợp đồng với Messi sẽ không chỉ giúp đội bóng mạnh mẽ hơn mà còn là một bước đi quan trọng trong việc phát triển giải đấu trong tương lai.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.