Gonzalo Garcia đang viết chuyện cổ tích ở Real

Từ một tài năng trẻ còn xa lạ, chàng tiền đạo sinh năm 2003 giờ trở thành “vũ khí bí mật” mà bất kỳ hàng thủ nào cũng phải dè chừng. Theo thống kê từ Opta, Garcia là cầu thủ duy nhất tính đến thời điểm này in dấu giày trực tiếp vào các bàn thắng ở mọi trận thi đấu tại FIFA Club World Cup 2025™.

Ba bàn thắng quan trọng khi Real Madrid lần lượt hạ gục Al Hilal, RB Salzburg (vòng bảng) và mới nhất là Juventus (vòng 1/8) cùng một pha kiến tạo cho thấy chân sút trẻ không chỉ biết cách kết liễu đối thủ mà còn dọn cỗ cho đồng đội.

Ngay sau trận thắng Juventus, Garcia không giấu nổi sự tự hào: "Ghi bàn đã hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hơn là chúng tôi chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng. Với tôi, việc xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc trong vòng cấm là điều quan trọng nhất, không quan trọng ghi bàn kiểu gì. Được so sánh với Raul là một lời khen ngợi lớn lao. Được Raul huấn luyện trong hai năm, tôi học hỏi được rất nhiều".

Nghe Garcia nhắc đến Raul, người thầy từng dẫn dắt anh ở Castilla, mới thấy hành trình của chàng trai trẻ này đặc biệt thế nào. Từ lò đào tạo, Garcia âm thầm rèn giũa bản năng săn bàn, học cách di chuyển thông minh, chịu khó pressing và tạo khoảng trống cho những ngôi sao xung quanh như Vinicius hay Bellingham khai thác.

Pha bật cao đánh đầu tung lưới Di Gregorio của Juventus là hình ảnh tiêu biểu cho bản năng sát thủ và cái duyên trước khung thành của Garcia. Theo Marca, đó là lý do HLV Alonso ưu tiên sử dụng Garcia dù Vinicius hay Kylian Mbappe có lành lặn.

Điểm đáng quý nhất ở Garcia không phải những con số khô khan mà là tinh thần "khát bóng". Anh luôn chạy chỗ, chờ đợi khoảnh khắc, không ngại xông vào khu vực nguy hiểm. Ở tuổi 21, cầu thủ đang tự viết câu chuyện cổ tích của riêng mình. Mỗi cú dứt điểm là một lần Garcia bước gần hơn đến hình ảnh của một trung phong thực thụ mà Real đã tìm kiếm suốt bao mùa qua.

