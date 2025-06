Tương lai Vinicius được định đoạt

Hiện tại, người đại diện của tiền đạo người Brazil – Frederico Pena – đang có mặt tại Mỹ để theo dõi FIFA Club World Cup 2025™, nhưng kế hoạch gia hạn đã được thống nhất từ tháng 3 vừa qua.

Vinicius nhiều lần khẳng định muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với Real Madrid. Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia cũng không có ý định nào khác. Cả hai bên đều đi đến sự đồng thuận về một bản hợp đồng mới kéo dài tới năm 2030, đồng nghĩa Vinicius sẽ có 12 năm khoác áo "Los Blancos".

Cả hai bên thống nhất giữ kín thông tin để tránh làm ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng trong giai đoạn quan trọng. Theo dự kiến, buổi gặp cuối để hoàn tất các điều khoản có thể diễn ra tại Mỹ. Chủ tịch Florentino Perez cũng sẽ trở lại Mỹ dự khán trận đấu vòng 1/8, nên khả năng hợp đồng được ấn định ngay trong thời gian này.

Sau khi mùa giải 2024/25 khép lại với kết quả không tốt, ban lãnh đạo Real Madrid có những buổi trao đổi riêng với các cầu thủ trụ cột để đánh giá tinh thần và kế hoạch tương lai. Vinicius được cho là bình tĩnh, cam kết gắn bó và quyết tâm chấn chỉnh phong độ, đặc biệt ở FIFA Club World Cup 2025™.

Tiền đạo người Brazil dần thay đổi. Anh hạn chế những tranh cãi không cần thiết trên sân, tập trung chơi bóng để trở lại với phong độ cao nhất. Bên cạnh Vinicius, Real Madrid cũng chuẩn bị công bố gia hạn với Brahim Diaz và Thibaut Courtois.

