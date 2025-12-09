Quyết định giúp vợ chồng TP.HCM thoát cảnh ở thuê sau 10 năm

Để tích cóp tiền mua nhà, vợ chồng anh Lê Hoàng chần chừ sinh con thứ hai, không dám ốm đau hay thất nghiệp. Mọi thứ trở nên dễ thở hơn với họ nhờ gói vay siêu dài hạn.

Gói vay siêu dài hạn mở ra cơ hội sở hữu nhà ở thành phố lớn cho các cặp vợ chồng trẻ. Ảnh minh họa: Tran Tuan/Pexels.

Sống ở TP.HCM gần 10 năm nhưng vợ chồng anh Lê Hoàng (36 tuổi) và chị Thu Hằng (34 tuổi) vẫn chưa thể sở hữu căn hộ của riêng mình. Với mức thu nhập gộp lại khoảng 32 triệu đồng/tháng, họ đã cố gắng tiết kiệm suốt 5 năm nhưng tiền tích lũy vẫn không theo kịp đà tăng giá bất động sản.

“Căn hộ 2 phòng ngủ ở quận 9 cũ năm 2019 giá 1,6 tỷ, đến giờ đã hơn 2,8 tỷ. Tiết kiệm thì hưởng lãi thấp, còn giá nhà tăng 15-20% mỗi năm. Càng chờ, càng mất cơ hội”, anh Hoàng chia sẻ.

Áp lực lớn nhất của hai vợ chồng không phải thiếu thu nhập, mà là nỗi sợ vay xong thì cả nhà… chỉ còn nhìn nhau trả nợ. Họ thậm chí không dám có con thứ hai, không dám ốm đau hay thất nghiệp. Nỗi lo ấy khiến họ liên tục trì hoãn kế hoạch mua nhà, cho đến khi họ biết đến gói vay thời hạn lên đến 50 năm, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam, do HDBank triển khai.

Khi được tư vấn, vợ chồng anh Hoàng bất ngờ vì mức trả nợ hàng tháng giảm mạnh nhờ thời hạn vay kéo dài. Với căn hộ trị giá 2,8 tỷ đồng và khoản vay chiếm 90% giá trị tài sản, mỗi tháng họ chỉ phải trả mức thấp hơn khoảng 30-40% so với gói vay 20-25 năm trước đây.

“Mức trả hàng tháng nhẹ hơn hẳn, không còn cảm giác ngộp”, chị Hằng kể. “Chúng tôi quyết định ký hợp đồng chỉ sau 3 ngày suy nghĩ”.

Sự khác biệt khiến họ “chốt” nhanh là: thời hạn vay lên đến 50 năm - dài nhất thị trường; lãi suất chỉ từ 4,5%/năm - thuộc nhóm ưu đãi nhất hiện nay; ân hạn gốc tối đa 5 năm - 5 năm đầu chỉ trả lãi; tỷ lệ cho vay đến 90% giá trị tài sản bảo đảm - vốn tự có thấp, dễ tiếp cận.

Với mức chi trả nhẹ nhàng hơn, hai vợ chồng có thể ổn định cuộc sống, chuẩn bị sinh bé thứ hai và vẫn còn ngân sách để phòng rủi ro.

Một nghiên cứu từ chuyên trang Batdongsan.com năm 2024 cũng cho thấy tốc độ tăng giá nhà tại Việt Nam đang vượt xa thu nhập và người lao động, dù ở tầm tuổi nào đều gặp khó khăn khi tiếp cận. Cụ thể, tăng trưởng giá nhà trong 5 năm của Việt Nam đạt mức 59%, còn thu nhập bình quân của một lao động Việt Nam mỗi tháng vào khoảng 7,5 triệu đồng, tăng 7% mỗi năm.

Đây chính là “nút thắt” khiến hàng triệu người trẻ rơi vào vòng xoáy: tiết kiệm không kịp - mua nhà càng lúc càng xa. Trong bối cảnh ấy, gói vay 50 năm, kết hợp lãi suất mềm và ân hạn dài, giúp người vay dễ đạt chuẩn vay hơn, giảm áp lực trả nợ ban đầu, tận dụng đòn bẩy tài chính sớm thay vì chờ tích cóp quá lâu, tránh “trượt giá” khi thị trường bất động sản tăng liên tục

Nhìn lại quyết định mua nhà, anh Hoàng nói: “Nếu không có gói vay này, chắc chúng tôi còn ở trọ thêm 5-7 năm nữa. Mà lúc đó giá nhà lại tiếp tục tăng, không biết bao giờ mới mua nổi”. Đối với vợ chồng anh, đây là cánh cửa giúp bước vào giấc mơ an cư tưởng chừng xa vời.