Quyết định gây tò mò ở lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025

  • Chủ nhật, 21/9/2025 05:00 (GMT+7)
Huyền thoại bóng đá Ronaldinho sẽ là người trao Quả bóng Vàng 2025 tại buổi gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).

Ronaldinho gọi tên Yamal hay Dembele cho Quả bóng Vàng 2025?

Quyết định từ tạp chí France Football - đơn vị tổ chức sự kiện, được cho là mang tính biểu tượng, đồng thời làm tăng thêm sự kịch tính xung quanh danh tính của chủ nhân giải thưởng cá nhân danh giá nhất năm 2025.

Theo đài Cope, việc chọn Ronaldinho là "nước cờ chiến lược". Cựu danh thủ Brazil từng khoác áo cả PSG lẫn Barcelona, hai đội bóng gắn liền với hai ứng cử viên nặng ký nhất năm là Ousmane Dembele và Lamine Yamal. Sự xuất hiện của Ronaldinho trên bục trao giải là cách để ban tổ chức giữ nguyên sức nóng và sự tò mò đến cuối.

Dembele có mùa giải bùng nổ với 35 bàn thắng, 16 kiến tạo sau 53 trận, giúp PSG giành 5 danh hiệu lớn gồm Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp và Siêu cúp châu Âu. Phong độ ổn định và khả năng định đoạt trận đấu biến anh trở thành ứng viên hàng đầu.

Yamal cũng không kém cạnh. Tài năng 18 tuổi ghi 18 bàn, 25 kiến tạo sau 55 trận, đồng thời giành trọn bộ danh hiệu quốc nội gồm La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha, và về nhì ở Nations League cùng tuyển Tây Ban Nha. Sự chín chắn vượt tuổi và tầm ảnh hưởng lớn biến Yamal trở thành đối thủ xứng tầm với Dembele.

Ai sẽ được Ronaldinho gọi tên? Câu trả lời sẽ chỉ có tại gala Quả bóng Vàng 2025 khi cả thế giới bóng đá đang hồi hộp chờ đợi.

‘Nếu Dembele không giành QBV, những người bỏ phiếu là bất tài'

Giám đốc Thể thao PSG, Luis Campos, khẳng định Ousmane Dembele mới là cái tên duy nhất xứng đáng với Quả bóng Vàng 2025. Ông còn nhấn mạnh: nếu mang tên Messi hay Ronaldo, tiền đạo người Pháp đã không cần bàn cãi.

19:00 16/9/2025

Rời MU, McTominay được đề cử QBV

Scott McTominay góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2025 sau mùa giải đầu tiên chói sáng ở Napoli.

17:26 6/8/2025

Tiến Linh giành QBV sẽ là bước ngoặt cho bóng đá Việt Nam

Nếu Nguyễn Tiến Linh giành Quả bóng vàng nam 2024, anh sẽ thay đổi cục diện thập kỷ hiện tại của giải thưởng này.

12:16 26/2/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

  Ronaldinho

    Ronaldinho

    Ronaldinho là một cựu cầu thủ bóng đá người Brazil chơi ở vị trí tiền đạo, được đào tạo lúc trẻ tại câu lạc bộ Grêmio. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện đại. Hiện tại, Ronaldinho đã giải nghệ.

    • Ngày sinh: 21/3/1980
    • Nơi sinh: Porto Alegre, Brazil
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1,81 m

Đọc tiếp

