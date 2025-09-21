Quyết định gây tò mò ở lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025

Huyền thoại bóng đá Ronaldinho sẽ là người trao Quả bóng Vàng 2025 tại buổi gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).

Ronaldinho gọi tên Yamal hay Dembele cho Quả bóng Vàng 2025?

Quyết định từ tạp chí France Football - đơn vị tổ chức sự kiện, được cho là mang tính biểu tượng, đồng thời làm tăng thêm sự kịch tính xung quanh danh tính của chủ nhân giải thưởng cá nhân danh giá nhất năm 2025.

Theo đài Cope, việc chọn Ronaldinho là "nước cờ chiến lược". Cựu danh thủ Brazil từng khoác áo cả PSG lẫn Barcelona, hai đội bóng gắn liền với hai ứng cử viên nặng ký nhất năm là Ousmane Dembele và Lamine Yamal. Sự xuất hiện của Ronaldinho trên bục trao giải là cách để ban tổ chức giữ nguyên sức nóng và sự tò mò đến cuối.

Dembele có mùa giải bùng nổ với 35 bàn thắng, 16 kiến tạo sau 53 trận, giúp PSG giành 5 danh hiệu lớn gồm Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp và Siêu cúp châu Âu. Phong độ ổn định và khả năng định đoạt trận đấu biến anh trở thành ứng viên hàng đầu.

Yamal cũng không kém cạnh. Tài năng 18 tuổi ghi 18 bàn, 25 kiến tạo sau 55 trận, đồng thời giành trọn bộ danh hiệu quốc nội gồm La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha, và về nhì ở Nations League cùng tuyển Tây Ban Nha. Sự chín chắn vượt tuổi và tầm ảnh hưởng lớn biến Yamal trở thành đối thủ xứng tầm với Dembele.

Ai sẽ được Ronaldinho gọi tên? Câu trả lời sẽ chỉ có tại gala Quả bóng Vàng 2025 khi cả thế giới bóng đá đang hồi hộp chờ đợi.