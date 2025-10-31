Quyết định gây rúng động bóng đá Argentina

Một trọng tài ở Argentina bị treo còi sau khi truất quyền thi đấu con trai của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này.

Tấm thẻ đỏ gây rúng động bóng đá Argentina.

Trong trận đấu giữa Barracas Central và Boca Juniors, trọng tài Nicolas Lamolina rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Ivan Tapia - con trai của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), ông Claudio Tapia.

Trận đấu diễn ra hồi đầu tuần với nhiều tình huống gây tranh cãi trong công tác điều hành của trọng tài Lamolina. Tâm điểm là pha bóng ở phút 14, khi Ivan Tapia nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu sau pha vung chân vào tiền vệ Leandro Paredes của Boca Juniors.

Điều đáng nói, ông Lamolina trước đó bỏ qua hai tình huống phạm lỗi nguy hiểm của các cầu thủ Barracas Central là Rafael Barrios và Javier Ruiz. Cả hai đều tránh được thẻ đỏ dù các pha bóng này đã được VAR kiểm tra và xác nhận.

Sau khi Barracas phải chơi thiếu người, Boca Juniors tận dụng lợi thế để lội ngược dòng thắng 3-1.

Trọng tài Lamolina gây tranh cãi.

Hai ngày sau trận đấu, truyền thông Argentina đưa tin trọng tài Lamolina bị Ủy ban Trọng tài quốc gia tạm thời treo còi. Theo thông báo, nguyên nhân là “do những sai sót nghiêm trọng” trong trận đấu nói trên.

Điều khiến dư luận đặt dấu hỏi là mối quan hệ đặc biệt giữa gia đình Tapia và CLB Barracas Central. Ông Claudio Tapia từng là chủ tịch Barracas Central từ năm 2001 đến 2020, trước khi con trai cả của ông – Matias Tapia – tiếp quản vai trò này ở tuổi 24.

Vụ việc khiến nhiều người hoài nghi về tính minh bạch trong công tác trọng tài tại Argentina, khi người cầm còi bị đình chỉ ngay sau khi đưa ra quyết định bất lợi cho con trai của người đứng đầu Liên đoàn.

