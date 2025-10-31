Angola chi 12 triệu euro để mời Messi đá giao hữu

Angola sắp có ngày hội bóng đá lớn nhất trong lịch sử khi đội tuyển Argentina, đương kim vô địch thế giới, sẽ đến Luanda thi đấu giao hữu vào giữa tháng 11.

Sức hút của Messi rất lớn.

Trận đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Angola. Theo Sport News Africa, chính phủ Angola chi khoảng 12 triệu euro để mời Messi cùng các ngôi sao như Julian Alvarez và Lautaro Martinez sang thi đấu. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá châu Phi, cho thấy khát vọng và niềm đam mê mãnh liệt của người dân Angola với môn thể thao vua.

Nhiều đội tuyển khác, trong đó có Morocco, cũng muốn được đối đầu Argentina trong đợt tập trung này. Tuy nhiên, đề nghị tài chính khổng lồ của Angola đã giúp họ vượt qua mọi đối thủ. Một số nguồn tin từ DW cho biết mức chi thực tế có thể dao động từ 5 đến 12 triệu euro, nhưng con số cuối cùng vẫn khiến cả thế giới ngỡ ngàng.

Về phía Argentina, HLV Lionel Scaloni dự định dùng trận đấu này để thử nghiệm lực lượng mới sau khi đội tuyển hoàn tất chiến dịch vòng loại một cách hoàn hảo. Dù vậy, với khoản thù lao lớn, Messi gần như chắc chắn có mặt trong đội hình.

Nhiều cầu thủ trẻ đang nổi bật như Valentín Barco, Panichelli, Maximo Perrone hay Lautaro Rivero có thể được trao cơ hội khoác áo "Albiceleste". Bên cạnh đó, Nico Paz và Franco Mastantuono cũng được xem là những gương mặt sáng giá cho World Cup 2026.

Trận giao hữu tại Luanda không chỉ là món quà mừng lễ độc lập của Angola mà còn là màn trình diễn đặc biệt, nơi cả châu Phi được chứng kiến Messi cùng các nhà vô địch thế giới ra sân.