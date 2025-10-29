Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Son Heung-min nhận lương cao hơn cả Messi

  • Thứ tư, 29/10/2025 06:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Son Heung-min của Los Angeles FC (LAFC) đi vào lịch sử Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) với tư cách là cầu thủ nhận lương cao nhất từ trước đến nay.

Son Heung-min có mức lương tại MLS vượt qua Lionel Messi.

Theo thông tin từ Chosun, trong danh sách 22 cầu thủ được trả lương cao nhất tại MLS mùa giải 2025, Son Heung-min dẫn đầu với thu nhập 21,2 triệu USD/năm. Messi đứng ở vị trí thứ hai với 20,45 triệu USD/năm.

Số tiền lương của hai ngôi sao này cao hơn quỹ lương của 21 trong số 30 CLB tại giải MLS mùa này. Mùa hè năm ngoái, Son Heung-min rời Tottenham Hotspur – nơi anh gắn bó suốt 10 năm – để chuyển đến MLS với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 28 triệu USD.

Hợp đồng này không chỉ gây chú ý bởi giá trị tài chính mà còn bởi thời hạn ấn tượng: kéo dài đến năm 2027 và có thể được gia hạn đến năm 2029 nếu LAFC kích hoạt tùy chọn.

Tuy nhiên, số tiền lương 20,45 triệu USD/năm chưa phải tổng thu nhập của Messi. Ngôi sao người Argentina còn có các nguồn thu khác, như cổ phần của Inter Miami, các hợp đồng quảng cáo với giá trị cao và thỏa thuận chia sẻ doanh thu phát sóng truyền hình của MLS.

Son Heung-min anh 1

Messi nhận lương cứng không cao tại Inter Miami, nhưng kiếm tiền nhờ mảng khác.

Theo Sportico, Messi thậm chí có thể thu về 150 triệu USD trong thời hạn hai năm rưỡi của hợp đồng đã ký với Inter Miami và MLS vào hè 2023. Đây là điều Sonny không thể có.

Tiền đạo Lorenzo Insigne của Toronto FC đứng thứ ba trong danh sách với lương cứng 15,44 triệu USD. Xếp sau lần lượt là đồng đội của Messi tại Inter Miami, Sergio Busquets (8,5 triệu USD), tiền đạo Miguel Almiron của Atlanta United (7,87 triệu USD) và Hirving Lozano của San Diego FC (7,63 triệu USD).

Dù chi trả số tiền lớn cho Son Heung-min, ban lãnh đạo LAFC vẫn tin rằng đây là thương vụ xứng đáng. Từ ngày đặt chân tới MLS, Son Heung-min lập tức trở thành tâm điểm của LAFC. Với sức ảnh hưởng toàn cầu, "Sonny" nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong lĩnh vực thương mại và lượng khán giả.

Theo thống kê từ Fanatics Network, Son Heung-Min hiện là vận động viên có doanh số bán áo đấu cao nhất trên toàn hệ thống của LAFC, dù chỉ mới đến CLB hơn hai tháng. Đặc biệt, anh đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách bán sản phẩm tiêu dùng tại MLS, chỉ đứng sau huyền thoại Lionel Messi.

Không dừng lại ở đó, sự xuất hiện của Son Heung-Min tại LAFC đã mang đến một làn sóng mới cho các trận đấu trên sân khách của đội bóng. Các số liệu cho thấy lượng khán giả tại những trận đấu này đã tăng đáng kể, lên đến 16%.

Tường Linh

Son Heung-min Son Heung-min Lionel Messi

