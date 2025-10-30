Phát biểu mới nhất của Lionel Messi đang gây bão trên mạng xã hội, khi cư dân mạng cho rằng lời nói của anh ám chỉ đến kình địch Cristiano Ronaldo.

Phát biểu của Messi khiến Ronaldo bị chế nhạo. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Messi chia sẻ quan điểm về việc một số cầu thủ quá chú trọng đến thành tích cá nhân mà quên đi mục tiêu tập thể.

“Nhiều cầu thủ bị ám ảnh bởi các kỷ lục cá nhân. Họ quên mất mục tiêu lớn nhất là thành công của đội bóng. Để phá kỷ lục, đội bóng trước hết phải giành chiến thắng", siêu sao người Argentina nói.

Ngay sau khi đoạn phỏng vấn được đăng tải, Goal đã ghép lời của Messi với thống kê liên quan đến Ronaldo. Trang này chỉ ra kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo đã có tới 13 lần bỏ lỡ cơ hội tranh chức vô địch ở các đấu trường khác nhau. Lần gần nhất CR7 giành được một danh hiệu chính thức cấp CLB là vào năm 2021, khi còn khoác áo Juventus.

Ronaldo chưa có danh hiệu chính thức tại Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV dùng phát biểu của Messi để chế nhạo Ronaldo. Một tài khoản viết: “Những gì Messi nói quá đúng, Ronaldo chỉ quan tâm đến bản thân". CĐV khác bình luận: “Điều Messi muốn là danh hiệu, còn Ronaldo là bàn thắng".

Ngoài việc cạnh tranh danh hiệu, Ronaldo đang hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng. Hiện tại, CR7 đã có 950 pha lập công từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.

Màn so sánh giữa hai huyền thoại Ronaldo và Messi tiếp tục trở thành đề tài nóng. Ở tuổi 38, Messi đang trải qua một mùa giải thăng hoa cùng Inter Miami tại MLS, ghi 39 bàn và có 18 kiến tạo sau 44 trận, đồng thời giúp đội bóng giành Leagues Cup và Supporters’ Shield trước đó.

Còn Ronaldo mới chỉ có 7 bàn và 2 kiến tạo sau 9 trận ở mùa giải 2025/26, do giải Saudi Pro League vừa khởi tranh. Mùa trước, anh cũng đạt phong độ cao với 35 bàn thắng nhưng vẫn trắng tay cùng Al Nassr.

