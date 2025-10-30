Nghịch lý Bruno Fernandes

Dù thường xuyên bị chỉ trích vì phong cách thi đấu, Bruno Fernandes vẫn đang dẫn đầu châu Âu về số cơ hội ghi bàn tạo ra.

Bruno có vai trò quan trọng tại MU. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Opta, Bruno là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất tại Premier League mùa này, với 24 lần kiến tạo cơ hội ghi bàn sau 9 trận. Theo sát anh là Jack Grealish (Everton) và Cody Gakpo (Liverpool).

Điều đáng nói là Bruno đạt được thành tích này trong vai trò mới dưới thời HLV Ruben Amorim. Thay vì thi đấu ở vị trí hộ công quen thuộc, anh được bố trí lùi sâu trong hàng tiền vệ hai người, nhường đất diễn cho các tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Dù thi đấu xa khung thành hơn, khả năng sáng tạo của thủ quân người Bồ Đào Nha vẫn vượt trội phần còn lại của giải đấu.

Dẫu dẫn đầu Premier League về số cơ hội tạo ra, Bruno mới chỉ có một pha kiến tạo thành bàn, khi anh tạt bóng chuẩn xác để Harry Maguire đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Liverpool.

Bruno dẫn đầu châu Âu về khả năng tạo ra cơ hội. Ảnh: Reuters.

Không chỉ ở Anh, Bruno còn là cầu thủ sáng tạo hàng đầu châu Âu kể từ khi gia nhập MU vào tháng 2/2020 từ Sporting CP. Trong hơn 5 năm qua, anh đã tạo ra 562 cơ hội ghi bàn, nhiều hơn người xếp thứ hai tới 115 cơ hội – một con số thể hiện sự ổn định và tầm ảnh hưởng hiếm có.

Hai thống kê trên cho thấy vì sao Bruno là “trái tim” trong lối chơi của MU. Dù đội bóng từng trải qua nhiều biến động, phong độ và tinh thần chiến đấu của anh vẫn không thay đổi. Nếu các đồng đội tận dụng tốt hơn những cơ hội mà Bruno tạo ra, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có thể đạt được thành tích ấn tượng hơn trong những mùa giải gần đây.

