Messi tác động Ronaldo

Cuộc đối đầu kinh điển giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp cả hai bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ronaldo và Messi chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hai huyền thoại được xem là vĩ đại nhất mọi thời đại không ngừng đẩy nhau lên những tầm cao mới, khiến người hâm mộ toàn cầu mê mẩn mỗi lần xuất hiện. Messi, với tầm ảnh hưởng vượt trội, giúp nâng tầm giải MLS kể từ khi gia nhập Inter Miami. Trong khi đó, Ronaldo phá vỡ mọi kỷ lục dù bước sang tuổi đầu 40 cùng Al Nassr. Mới đây, hợp đồng gia hạn 3 năm của Messi với Inter Miami được công bố, hứa hẹn một chương mới cho cuộc so kè không hồi kết này.

Bản giao kèo giúp Messi gắn bó với Inter Miami đến cuối mùa 2028. Khi ấy, ngôi sao người Argentina sẽ 41 tuổi, còn Ronaldo bước sang 43. Dĩ nhiên, Messi có thể nghỉ sớm nếu gặp chấn thương hoặc thay đổi quyết định.

Tuy nhiên, với cường độ thi đấu ở giải MLS thấp hơn nhiều so với châu Âu, và khả năng rút lui khỏi đội tuyển Argentina sau World Cup 2026 là khá cao, khả năng Leo có thể thi đấu đến hết hợp đồng với Inter Miami.

Bản hợp đồng của Messi kéo dài tới năm 2028 và khả năng Ronaldo cũng chưa chịu dừng lại.

Cùng thời điểm, hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr sẽ kết thúc trước Messi. Siêu sao người Bồ Đào Nha vừa gia hạn thêm hai mùa, đến hết mùa 2026/27 - thời điểm cựu tiền đạo MU sẽ 42 tuổi.

Dù Al Nassr muốn giữ chân anh lâu nhất có thể, khả năng Ronaldo giải nghệ sau khi hết hạn hợp đồng là rất lớn. Mùa giải đó cũng đánh dấu năm thứ 25 của CR7 trong sự nghiệp chuyên nghiệp, điều hiếm cầu thủ nào làm được.

Nhưng đây là Ronaldo, người sống và thở cùng bóng đá. Suy nghĩ Messi thi đấu vượt mình, phá kỷ lục khi đang nghỉ ngơi ở Madeira, là điều khó chấp nhận. "Tôi muốn tiếp tục thi đấu vài năm nữa, không nhiều đâu, phải thẳng thắn mà nói", Ronaldo thổ lộ vào tháng 10/2025. "Tôi vẫn cống hiến tốt, giúp CLB và Bồ Đào Nha. Vậy tại sao phải dừng?".

Hợp đồng mới của Messi chắc chắn sẽ là liều thuốc kích thích để Ronaldo bùng lên, tiếp tục cháy hết mình trong những năm cuối sự nghiệp, khiến cuộc đối đầu giữa hai huyền thoại thêm phần gay cấn.

Nói cách khác, khi Messi chưa dừng lại, Ronaldo sẽ tiếp tục dốc toàn lực để không bị bỏ lại phía sau.

