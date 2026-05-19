Quyết định gây phẫn nộ trong trận thắng của Arsenal

Rạng sáng 19/5, Kai Havertz thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo trong chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Burnley thuộc vòng 37 Premier League

Havertz không bị đuổi sau tình huống này.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 68 trên sân Emirates. Trong nỗ lực tranh chấp, Havertz lao vào bằng pha tắc bóng quyết liệt bằng gầm giày với cầu thủ Burnley, khiến đối phương nằm sân đau đớn.

Trọng tài chính ban đầu chỉ rút thẻ vàng với Havertz trước khi tổ VAR vào cuộc kiểm tra khá lâu. Các đoạn quay chậm cho thấy ngôi sao Arsenal có pha tiếp xúc mạnh và tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau quá trình xem xét, VAR không nâng mức án phạt lên thẻ đỏ. Quyết định lập tức gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội, khi không ít CĐV nhận định Arsenal nhận được món quà từ trọng tài trong giai đoạn then chốt của cuộc đua vô địch Premier League.

Nhiều bình luận viên truyền hình cũng tỏ ra bất ngờ khi Havertz vẫn được phép tiếp tục thi đấu. Trong bối cảnh Arsenal dẫn trước với tỷ số mong manh 1-0, chiếc thẻ đỏ hoàn toàn có thể khiến cục diện trận đấu thay đổi.

Nhận thấy sức ép và nguy cơ thẻ đỏ xảy ra tranh cãi, HLV Mikel Arteta phản ứng rất nhanh. Chỉ ít phút sau pha phạm lỗi, chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định rút Havertz khỏi sân.

Dù thoát án phạt, Havertz vẫn trở thành cái tên bị bàn tán nhiều nhất sau trận đấu. Pha bóng của tiền đạo người Đức tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về sự thiếu thống nhất trong các quyết định của VAR tại Premier League mùa này.

Trong ngày Arsenal giành chiến thắng tối thiểu để giữ ngôi đầu bảng, tình huống của Havertz vô tình che mờ phần nào màn trình diễn của đội chủ sân Emirates.