Quyết định gây phẫn nộ trong ngày MU vào top 4

Tổ trọng tài do ông Anthony Taylor chịu trách nhiệm từ chối cho MU hưởng phạt đền trong trận thắng 4-2 trước Brighton ở vòng 9 Premier League.

Amad bị phạm lỗi.

Phút 15 trận đấu trên sân Old Trafford, Amad Diallo đi bóng lắt léo rồi bị De Cuyper đốn ngã trong vùng 16,5 m. Cầu thủ MU phản ứng mạnh, đòi phạt đền nhưng ông Anthony Taylor vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Video làm chậm cho thấy tiền vệ cánh bên phía Brighton đã có tác động để cản pha đi bóng của Amad. Tuy nhiên, cả trọng tài chính và tổ VAR đều im lặng.

"Làm thế nào mà đó không phải là quả phạt đền", một CĐV thốt lên. "Amad chắc phải bất tỉnh thì MU mới có penalty", người thứ 2 mỉa mai. "Trọng tài Anh chưa bao giờ làm tôi thôi thất vọng", một fan khác ngán ngẩm.

Dù chịu thiệt thòi vì quyết định của trọng tài, MU vẫn giữ được sự bình tĩnh. 9 phút sau pha bóng gây tranh cãi, chủ nhà giải tỏa sức ép đè nặng bằng bàn mở tỷ số nhờ pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vùng cấm của Matheus Cunha. Tiếp đó, lần lượt Casemiro, Bryan Mbeumo (cú đúp), lập công giúp "Quỷ đỏ" chấm dứt chuỗi trận toàn thua trên sân nhà trước "Mòng biển".

"Bỏ qua những gì tôi đã thể hiện đi, đây là chiến thắng của toàn đội. Chúng tôi đã kề vai sát cánh và nỗ lực vì nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là ở 2 bàn thua. Dù sao, MU cũng có được điều quan trọng nhất là chiến thắng", Mbeumo phát biểu sau trận đấu đầy cảm xúc, nơi anh định đoạt trận đấu bằng bàn thắng ở phút 90+7.

Chiến thắng trên sân nhà giúp MU tạm vươn lên thứ 4 với 16 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

