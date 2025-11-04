Quyết định gây phẫn nộ tại Premier League

Rạng sáng 4/11, Sunderland bị từ chối quả phạt đền trong trận hòa 1-1 trước Everton ở vòng 10 giải Ngoại hạng Anh.

Phút 77, Noah Sadiki thực hiện đường chuyền đưa bóng đi trúng tay trung vệ bên phía Everton, Michael Keane. Tình huống diễn ra khá rõ ràng, video làm chậm cũng chỉ ra rằng Keane không hề khép tay sát thân. Dù vậy, trọng tài chính sinh năm 1990, Thomas Bramall và tổ VAR đều không cho rằng đó là lỗi dẫn đến phạt đền.

Michael Keane không bị thổi phạt ở tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm.

Quyết định này khiến người hâm mộ phẫn nộ. "Phải thế nào nữa thì mới được hưởng phạt đền", một fan thắc mắc. "Tôi chán ngấy lời giải thích tay ở tư thế tự nhiên của Hiệp hội trọng tài Anh rồi", CĐV thứ 2 bình luận. "VAR là nỗi ô nhục", fan thứ 3 bức xúc.

Sunderland bị từ chối quả phạt đền gây tranh cãi, để rồi chia điểm với Everton trong trận cầu muộn nhất vòng 10. "Mèo đen" không thể giành 3 điểm nhưng vẫn duy trì chuỗi trận ấn tượng với 6 lần bất bại trong 7 vòng gần nhất và chỉ thua đúng Manchester United.

Pha làm bàn đẳng cấp của Granit Xhaka giúp Sunderland duy trì vị trí trong nhóm đội dẫn đầu. Tân binh Premier League đứng thứ 4, kém vị trí thứ 2 của Man City đúng 1 điểm và kém ngôi đầu của Arsenal 7 điểm. Đây là kịch bản ít người hâm mộ nào dám nghĩ đến khi Sunderland giành quyền trở lại Ngoại hạng Anh sau 8 năm vắng bóng.