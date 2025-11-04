Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU nhắm 5 hậu vệ cánh đẳng cấp để thay Dalot, Dorgu

  • Thứ ba, 4/11/2025 05:00 (GMT+7)
Man Utd đứng trước thay đổi lớn ở hành lang trái trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2026.

Vị trí chạy cánh trái đang trở thành điểm yếu trong sơ đồ 3-4-3 của Ruben Amorim. Cả Diogo Dalot, Patrick Dorgu đều không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, thậm chí thường xuyên mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" sẵn sàng phá két để đưa về một hậu vệ trái đẳng cấp ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Nuno Mendes: Thời gian qua, báo chí Pháp đưa tin Mendes đang rục rịch kế hoạch chia tay PSG để tìm thử thách mới sau mùa giải ăn 5. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đang là hậu vệ cánh hàng đầu thế giới với khả năng được chứng minh ở các trận cầu lớn. Mendes từng gây ấn tượng khi "bắt chết" Lamine Yamal cùng nhiều ngôi sao tấn công khác. Tuy nhiên, PSG chắc chắn sẽ không để cầu thủ 23 tuổi rời đi với giá rẻ.
Nahuel Molina: Molina là ngôi sao của tuyển Argentina nhưng đang không được trao nhiều cơ hội ra sân tại Atletico Madrid. Theo báo chí Anh, MU sẵn sàng chi 25 triệu euro để chiêu mộ hậu vệ phải 27 tuổi.
Alejandro Balde (Barcelona): Khi cả Patrick Dorgu, Diogo Dalot đều có màn trình diễn chưa đạt yêu cầu, MU sẵn sàng phá két để chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh đẳng cấp. Balde, 22 tuổi, được định giá 60 triệu euro là một trong những cái tên nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford.
Tyrick Mitchell: Ngôi sao người Anh gốc Jamaica chứng tỏ khả năng trong màu áo Crystal Palace. Ngoài khả năng phòng ngự dựa trên nền tảng thể chất ấn tượng, cầu thủ sinh năm 1999 còn hỗ trợ đắc lực cho mặt trận tấn công bằng những quả tạt và dứt điểm có độ chuẩn xác cao. Mitchell đang được định giá 25 triệu euro, theo Transfermarkt.
David Raum: Cầu thủ người Đức đang là trụ cột của Leipzig nhờ khả năng công thủ toàn diện. Ở Bundesliga mùa này, Raum đã ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần và được Tranfermarkt định giá chỉ 20 triệu euro.

