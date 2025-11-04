MU nhắm 5 hậu vệ cánh đẳng cấp để thay Dalot, Dorgu

Nuno Mendes: Thời gian qua, báo chí Pháp đưa tin Mendes đang rục rịch kế hoạch chia tay PSG để tìm thử thách mới sau mùa giải ăn 5. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đang là hậu vệ cánh hàng đầu thế giới với khả năng được chứng minh ở các trận cầu lớn. Mendes từng gây ấn tượng khi "bắt chết" Lamine Yamal cùng nhiều ngôi sao tấn công khác. Tuy nhiên, PSG chắc chắn sẽ không để cầu thủ 23 tuổi rời đi với giá rẻ.