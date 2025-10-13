Quyết định gây phẫn nộ ở vòng loại World Cup châu Á

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau quyết định gây sốc trong loạt trận quyết định vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Chủ nhà Saudi Arabia được AFC ưu ái ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Hôm 13/10, Liên đoàn Bóng đá UAE ra thông báo phản đối quyết định chỉ phân bổ 8% sức chứa sân vận động cho cổ động viên (CĐV) đội khách trong hai trận đấu ở loạt trận quyết định vòng loại thứ 4 World Cup 2026, giữa UAE và Qatar, Iraq đối đầu Saudi Arabia.

Quy định này bị chỉ trích là bất công và thiếu minh bạch, nhất là trong bối cảnh AFC để Qatar và Saudi Arabia là hai quốc gia đăng cai các trận đấu thuộc hai bảng vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Quyết định được công bố trước các trận đấu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé dự World Cup 2026 đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn sửng sốt. Theo đó, CĐV của UAE và Iraq chỉ được phép chiếm 8% số ghế tại các trận đấu sắp tới do Qatar và Saudi Arabia đăng cai.

Nhiều người hâm mộ UAE cho rằng 8% là con số quá thấp, bởi thông thường các đội khách phải nhận 15 thậm chí 20% số chỗ. Một CĐV UAE bức xúc chia sẻ: "Đây không chỉ là vấn đề tổ chức, mà còn giống như một nỗ lực cố ý triệt tiêu sự cổ vũ từ đội khách."

Trước đó, quyết định lựa chọn địa điểm thi đấu tại Qatar và Saudi Arabia không thể hiện sự minh bạch (bao gồm tiêu chí lựa chọn cụ thể), khiến các đội đối thủ như Indonesia, Iraq, Oman và UAE bất mãn.

Những quốc gia này từng đề xuất tổ chức các trận đấu tại sân nhà của họ hoặc trên sân trung lập, đồng thời kêu gọi sự minh bạch và công bằng trong quá trình ra quyết định, nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng từ AFC.

Hơn nữa, lịch thi đấu cũng gây bất lợi cho các đội khách. Cả Qatar và Saudi Arabia được hưởng tới 6 ngày nghỉ giữa hai trận đấu, trong khi các đối thủ của họ chỉ có 72 giờ để hồi phục trước trận thứ hai.