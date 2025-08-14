Quyền lực ít biết của các đệ nhất phu nhân Mỹ

Anita McBride, cựu quan chức Nhà Trắng, đã chia sẻ nhiều điều về các Đệ nhất phu nhân Mỹ trong cuốn sách bà là đồng tác giả "Remember the First Ladies”, theo Cathstan.

"Không thể nhìn vào lịch sử nước Mỹ hay tác động của một vị tổng thống mà không nhìn vào các đệ nhất phu nhân", Anita McBride, cho biết.

McBride là giám đốc Sáng kiến Đệ nhất Phu nhân tại Trường Công vụ thuộc Đại học Mỹ. Bà đã phục vụ ba đời tổng thống Mỹ, Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush, và từng là chánh văn phòng của Đệ nhất Phu nhân Laura Bush.

Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, McBride đã cùng Diana B. Carlin, giáo sư danh dự ngành truyền thông tại Đại học Saint Louis và Nancy Kegan Smith, Giám đốc đã nghỉ hưu của Ban Tài liệu tổng thống thuộc Cục lưu trữ hồ sơ quốc gia Mỹ viết cuốn Remember the First Ladies: The Legacies of America’s History-Makeing Women.

Theo McBride, người Mỹ đã tò mò về các phu nhân kể từ khi Martha Washington trở thành đệ nhất phu nhân vào năm 1789, khi Tổng thống George Washington, vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, bắt đầu nhiệm kỳ của mình.

Khởi nguồn của thuật ngữ “Đệ nhất phu nhân”

Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu về các đệ nhất phu nhân và ảnh hưởng của họ đối với xã hội. McBride lưu ý rằng kể từ khi lập quốc cho đến nay, "chưa có mô tả chính thức nào về nhiệm vụ của một đệ nhất phu nhân Mỹ. Không có một lộ trình nào về việc làm tốt vai trò đệ nhất phu nhân. Sức ảnh hưởng họ có được đều được xây dựng theo cách riêng của họ".

Cuốn sách ra mắt tháng 11/2023. Ảnh: Amazon.

Theo cuốn sách, vợ của ba vị tổng thống Mỹ: Martha Washington, Abigail Adams và Dolley Madison, là "những người phụ nữ thông minh và hiểu biết... những người đã dạy chúng ta cách phát triển và thích nghi trong một xã hội mới".

Martha Washington đã dùng tiền của mình để cung cấp lương thực và quần áo cho quân đội, "và vai trò đi đầu của bà được George ủng hộ hoàn toàn". Còn Abigail Adams "cũng hết lòng vì quốc gia và là một người ủng hộ nhiệt thành cho nhân quyền".

Thực tế, đầu đề của cuốn sách xuất phát từ một phần trong bức thư Abigail viết cho chồng mình. Khi John Adams tham dự phiên họp của Quốc hội Lục địa năm 1776, Abigail đã viết thư cho chồng để "nhắc về công lao của phụ nữ" và đưa quyền phụ nữ vào luật pháp của quốc gia mới.

Dolley Madison “thậm chí đã mời cả những người chỉ trích và ủng hộ chồng mình tham gia tất cả sự kiện xã hội”. Bà cũng có một sự nhạy bén chính trị mà chồng (James Madison) rất ngưỡng mộ nhất, McBride cho hay.

Các tác giả lưu ý: “Bà ấy (Dolley) được yêu mến ở Washington và đã dạy dỗ được nhiều người kế nhiệm. Bà là người đầu tiên được gọi là “Đệ nhất Phu nhân của đất nước”. Thuật ngữ này được sử dụng lần đầu tiên tại tang lễ của bà.

Không dừng lại ở cung cấp tiểu sử của các đệ nhất phu nhân Mỹ, Remember the First Ladies còn chia rõ các chủ đề, thể hiện sự đóng góp của họ cho nhiệm kỳ tổng thống của chồng mình và ảnh hưởng to lớn của họ đối với xã hội. Tất cả Đệ nhất Phu nhân cho đến nhiệm kỳ của ông Biden, từ Martha Washington đến Jill Biden, đều được đề cập.

Thúc đẩy sự nghiệp của chồng

Là một vị trí chủ yếu mang tính hỗ trợ, ít ai biết các đệ nhất phu nhân Mỹ cũng nằm trong vòng xoáy của quyền lực và ảnh hưởng. Caroline Harrison, vợ của Benjamin Harrison, đã được yêu cầu sử dụng ảnh hưởng của mình để gây quỹ cho trường y của Đại học Johns Hopkins. Và bà chỉ đồng ý làm như vậy nếu trường chấp nhận sinh viên nữ.

Mỗi đệ nhất phu nhân Mỹ có cá tính riêng và định hình vị trí này theo cách của họ. Ảnh: Smithsonian Magazine.

Còn Florence Harding (vợ của Warren G. Harding) là người ủng hộ quyền bầu cử của phụ nữ và là đệ nhất phu nhân đầu tiên bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tổng thống. Hay như Lou Hoover (vợ của Herbert Hoover) có bằng địa chất của Đại học Stanford và là đệ nhất phu nhân đầu tiên phát biểu trên radio từ Nhà Trắng.

Eleanor Roosevelt (vợ của Franklin Roosevelt) cũng là một người tiên phong, người đã từ chối sự hỗ trợ của một đội mật vụ, tự lái xe và là đệ nhất phu nhân đầu tiên tổ chức họp báo. "Bà thậm chí còn được gọi là tai mắt và chân tay của tổng thống", cuốn sách cho hay.

Còn Jacqueline Kennedy (vợ của John F. Kennedy) "lại giảm bớt các hoạt động vốn có" của các đệ nhất phu nhân tiền nhiệm. Bà đã quảng bá hình ảnh Nhà Trắng gần như một bảo tàng. Bà là người đầu tiên bổ nhiệm vị trí quản lý Nhà Trắng, xây dựng Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, và tạo ra cuốn cẩm nang du lịch Nhà Trắng đầu tiên vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Lady Bird Johnson (vợ của Lyndon B. Johnson) được ghi nhận là đã giúp chồng bà giành chiến thắng tại ít nhất ba tiểu bang miền Nam vốn ban đầu không ủng hộ ông. Pat Nixon là đệ nhất phu nhân đi công tác nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ, Betty Ford sẽ được nhớ đến với cuộc chiến công khai chống lại nạn nghiện ngập và bà Barbara Bush "luôn có tỷ lệ ủng hộ cao ngất ngưởng, khó có thể sánh kịp ngay cả cho đến ngày nay", các tác giả viết.

Mỗi đệ nhất phu nhân "định nghĩa (vai trò của đệ nhất phu nhân) theo cách họ muốn. Vị trí này được mỗi người đảm nhiệm định hình theo cách riêng, và nhìn chung, là tấm gương phản chiếu thời đại của họ".