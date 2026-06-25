Quyền lợi mới của người khám bệnh trái tuyến từ 1/7

Từ 1/7, người khám ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện cấp cơ bản sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng, thay vì tự chi trả toàn bộ như trước.

Chính sách BHYT mới có hiệu lực từ 1/7. Ảnh: Việt Linh.

Từ ngày 1/7, hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hưởng thêm quyền lợi khi đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký ban đầu. Đây là một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 188/2025 của Chính phủ, được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo quy định mới, người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 được xác định là bệnh viện tuyến trung ương (hoặc tương đương tuyến trung ương) sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng theo thẻ BHYT.

Trước đó, theo quy định của Luật BHYT đang áp dụng, người bệnh đi khám ngoại trú vượt tuyến lên các bệnh viện tuyến trung ương phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, dù vẫn có thẻ BHYT hợp lệ. Vì vậy, chính sách mới được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân.

Lần đầu được hưởng BHYT khi khám trái tuyến

Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng vào chính sách mới.

Bà Trần Thị Hợp (68 tuổi, phường Hai Bà Trưng) cho biết trước đây có những thời điểm không thể đến đúng cơ sở đăng ký ban đầu để khám bệnh, buộc phải khám trái tuyến và tự thanh toán toàn bộ chi phí.

Nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn hướng dẫn cho người dân. Ảnh: Văn Hiền.

"Nếu từ nay được BHYT hỗ trợ 50% thì rất thuận lợi cho người dân, nhất là những người cao tuổi hoặc khi phát sinh nhu cầu khám chữa bệnh đột xuất", bà Hợp chia sẻ.

Tương tự, chị Phạm Thị Hoa (phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết bản thân đăng ký BHYT tại một phòng khám nhưng ít sử dụng, chủ yếu khám dịch vụ hoặc khám không đúng tuyến.

"Khi chính sách thay đổi, tôi có thể lựa chọn cơ sở y tế gần nhà, thuận tiện hơn mà vẫn được hưởng một phần quyền lợi BHYT", chị Hoa nói.

TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.500 lượt khám ngoại trú và điều trị cho khoảng 1.100 bệnh nhân nội trú. Trong đó, số bệnh nhân khám trái tuyến chiếm khoảng 25%.

Sau khi chính sách mới có hiệu lực, bệnh viện dự báo tỷ lệ bệnh nhân khám trái tuyến có thể tăng lên mức 30-35%.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và vật tư y tế.

Theo ông Thường, đơn vị đã xây dựng phương án dự phòng phòng bệnh, mở rộng số lượng phòng khám nhằm phân luồng bệnh nhân hiệu quả, hạn chế tình trạng quá tải. Đồng thời, bệnh viện đẩy mạnh truyền thông để người dân nắm rõ quy trình khám chữa bệnh và quyền lợi được hưởng.

Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin cũng được nâng cấp để tự động nhận diện đối tượng BHYT và tính toán chính xác mức hưởng ngay trên phần mềm quản lý.

"Chúng tôi đã hoàn tất công tác tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án kỹ thuật để từ 0h ngày 1/7 có thể triển khai ngay chính sách mới cho người bệnh", TS Nguyễn Văn Thường cho biết.

TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Văn Hiền.

Lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn cũng dự báo giai đoạn đầu triển khai có thể phát sinh một số vướng mắc do người dân chưa nắm rõ quy định hoặc kỳ vọng mức chi trả cao hơn thực tế. Vì vậy, bệnh viện đã bố trí nhân viên tư vấn, hướng dẫn để giải thích cụ thể cho từng trường hợp.

Những bệnh viện nào được áp dụng?

Phần lớn các bệnh viện tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế hiện được xếp vào nhóm cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu nên không thuộc diện áp dụng quy định này.

Tuy nhiên, một số đơn vị được xếp cấp cơ bản gồm Bệnh viện Hữu Nghị, Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội), Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai), Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương (Thanh Hóa) cũng thuộc diện áp dụng.

Ngoài ra, còn một số cơ sở tại địa phương như Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình), Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện 74 Trung ương, Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Viện Y học biển và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Nhiều bệnh viện thực hành thuộc các trường đại học y dược cũng được xếp cấp cơ bản, gồm Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), quy định mới giúp giảm đáng kể số tiền người bệnh phải tự chi trả khi lựa chọn khám trái tuyến.

Ví dụ, một người thuộc nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo BHYT, khi khám ngoại trú trái tuyến với tổng chi phí 1 triệu đồng tại bệnh viện cấp cơ bản, sẽ được quỹ BHYT thanh toán:

500.000 đồng = 1.000.000 đồng x 100% x 50%.

Như vậy, người bệnh chỉ phải tự thanh toán 500.000 đồng.

Trong khi đó, với người có mức hưởng BHYT là 80%, nếu tổng chi phí khám chữa bệnh là 1 triệu đồng, quỹ BHYT sẽ chi trả:

400.000 đồng = 1.000.000 đồng x 80% x 50%.

Người bệnh chỉ phải thanh toán phần còn lại là 600.000 đồng.

Theo quy định mới, những trường hợp có tổng chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương dưới 379.500 đồng, cũng được hưởng lợi nhiều hơn.

Đối với người đi khám chữa bệnh đúng tuyến, quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh thuộc các cấp chuyên môn kỹ thuật gồm cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu.

Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, mức hưởng sẽ được xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Luật BHYT.