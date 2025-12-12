Quyền Linh xuất hiện

Quyền Linh chia sẻ ảnh chụp cùng con gái Lọ Lem tại Hà Nội. Trước đó ít ngày, MC bị một số tài khoản tung tin giả, cho rằng anh đã bị bắt.

Tối 12/12, Quyền Linh gây chú ý khi có bài đăng mới trên trang cá nhân sau ít ngày vướng ồn ào. MC chia sẻ bức ảnh chụp cùng con gái lớn Lọ lem. Diễn viên Hai Muối xuất hiện giản dị với áo khoác, đội mũ bucket. Trong khi Lọ Lem diện áo choàng trắng dài chấm gót, thân thiết ôm vai bố.

Hai bố con Quyền Linh cười rạng rỡ trước ống kính khi check in tại Hồ Gươm, Hà Nội. "Hà Nội mùa đông không lạnh và lung linh lắm nha. Có ai ra chụp hình với hai anh em tôi không", Quyền Linh chú thích hóm hỉnh dưới tấm hình. Lọ Lem bình luận dưới bức ảnh: "Dễ thương quá".

Quyền Linh khoe ảnh check in Hà Nội cùng con gái Lọ Lem. Ảnh: FBNV.

Bài đăng của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ vui mừng khi Quyền Linh trở lại sau ít ngày vướng vào ồn ào bị tung tin giả. Dân mạng nhận xét hai bố con có nhiều nét tương đồng. Con gái lớn của nam MC được khen ngày càng xinh đẹp khi trưởng thành.

Quyền Linh tích cực tương tác, trả lời bình luận của khán giả.

Trước đó, hôm 8/12, một số bài đăng cho rằng "Quyền Linh bị bắt" lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, diễn viên khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Anh cho biết mới hoàn thành lịch trình công việc ở Hà Nội và đang họp với hội điện ảnh. MC hy vọng khán giả khi theo dõi thông tin trên mạng xã hội sẽ chọn lọc để tránh bị dẫn dắt bởi những nội dung bịa đặt.

“Những ngày qua nhiều bạn bè cũng gửi cho tôi thông tin này. Sau đó, cũng có người quen, người thân theo dõi livestream của tôi còn bình luận là may quá thông tin trên không phải sự thật. Thời gian gần đây, không chỉ tôi mà rất nhiều nghệ sĩ bị giả mạo bởi những thông tin giả hoặc hình ảnh, video do AI làm ra. Nên tôi mong công chúng hiện giờ tỉnh táo, chọn lọc nội dung”, Quyền Linh nói.