Quyền Bộ trưởng GD&ĐT tặng bằng khen nam sinh cứu người trong đám cháy

Nguyễn Lê Tú nhận bằng khen từ Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, sau khi hỗ trợ cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà cháy.

Nguyễn Lê Tú nhận bằng khen của Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Moet.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, ngày 26/3, Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định tặng bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú, lớp Vật lý 08-K69, khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Quyền Bộ trưởng GD&ĐT, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, đã đến thăm hỏi, động viên, ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của sinh viên Nguyễn Lê Tú.

Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao hành động kịp thời, trách nhiệm của sinh viên, đồng thời khẳng định đây là tấm gương tiêu biểu, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước.

"Hành động dũng cảm của Nguyễn Lê Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng nhân ái của tuổi trẻ, mà còn góp phần khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng trong nhà trường. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc đào tạo thế hệ sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm xã hội", theo đại diện Bộ GD&ĐT.

Từ thực tiễn này, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức và kỹ năng cho sinh viên; chú trọng huấn luyện kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, các đơn vị cần kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn.

Bức ảnh Nguyễn Lê Tú sau khi hỗ trợ cứu người mắc kẹt trong đám cháy hôm 24/3.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 24/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại số 3, ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà có 7 người, gồm 2 người cao tuổi, 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ.

Trong lúc lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, khói lửa đã bốc lên dữ dội. Vô tình bắt gặp sự việc, không chút do dự, Tú lập tức lao vào hiện trường, phối hợp cùng anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) và một số người dân tìm cách tiếp cận những người mắc kẹt.

“Lúc đó em không còn nghĩ dám hay không, chỉ nghĩ phải vào nhanh nhất có thể”, Tú kể với Tri Thức - Znews.

Sau đó, Tú cùng anh Long dùng áo thấm nước bịt mũi, men theo tường để tiếp cận các tầng dưới. Nhờ anh Long nắm rõ vị trí người mắc kẹt, nhóm đã xác định được khu vực cần cứu hộ, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận.

Dù không trực tiếp đưa các nạn nhân ra ngoài, sự hỗ trợ của Tú góp phần quan trọng trong việc định vị và dẫn đường cho công tác cứu nạn

Nam sinh sau đó được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Hành động dũng cảm của Tú được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen ngợi về hành động kịp thời trong tình huống nguy cấp.

Chiều 25/3, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã trao giấy khen biểu dương Nguyễn Lê Tú vì "đã có hành động dũng cảm, tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp".